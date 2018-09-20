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Навка показала, как ее дочь занимается музыкой
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Навка показала, как ее дочь занимается музыкой 

Letidor.ru + ещё 5 8 часов назад
Девочка разучивает песни из шоу мамы.
Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка любит свою семью и не стесняется делится счастливыми моментами личной жизни в социальных сетях. Часто знаменитость показывает, как живет ее младшая дочь Надежда. Фигуристка не жалеет на образование и развитие дочери ни времени, ни денег. У малышки довольно плотный график: лепка, рисование, иностранные языки, музыка, чтение. Также Надя занимается гимнастикой и фигурным катанием. Однако пока, судя по словам Татьяны Навки, девочка не устает, а наоборот, с интересом подходит к любому новому делу. Сегодня Татьяна Навка решила показать подписчикам своей страницы в Instagram один из уроков музыки.
"Поем песню из нашего мюзикла «Руслан и Людмила»", — рассказала Татьяна Навка, намекнув, что Надя знакома с работой мамы и любит музыку, звучащую в ледовых шоу.
В комментариях подписчики похвалили преподавателя музыки, которая прививает девочке любовь к классической музыке, а также заметили, что тоже любят музыку из ледового шоу Татьяны Навки.
Кстати, Надя каждый раз смотрит за выступлениями мамы с большим удовольствием. А некоторые трюки, которые делают фигуристы, девочка даже опробовала на себе.
Бесстрашная Надежда!🙈🙈🙈 Ужас, даже не пискнула! Как говорится: Яблоко от яблоньки! Приходите сегодня к нам на Руслан и Людмила посмотреть, как это делает мама👆🏼👆🏼👆🏼🤣🤣🤣#надеждапескова #циркгииэрадзе #суперцирк #сочи
Напомним: в 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.
От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.
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