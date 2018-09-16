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«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
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«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер 

Рамблер 6 часов назад
Виктория Боня разрешила своим поклонникам поздравить ее — у нее новый роман.
Избранником Бони стал юрист из Лос-Анджелеса, с которым у нее, как сообщила сама модель, "все серьезно".
@victoriabonya
Подписчики Бони в Instagram отреагировали по-разному, кроме искренних поздравлений, были и противоположные мнения:
"Чистой воды стёб от Бони)))"
"Он сам то в курсе?:))"
"Постоянно непостоянная Боня)"
"Бонечка, пусть все получится!"
"У тебя со всеми все серьезно, только никто замуж не берет, а бегут от тебя дальше, чем видят. Прошлое твое, по ходу, ни кому не нужно".
А некоторые и вовсе предположили, что Ален Джефри Бейер предпочитает мужчин:
"Такие красивые парни обычно геи, да и фото у него с отдыха везде с парнями в джакузи".
Боня, как обычно, не отвечает на выпады в комментариях, но, возможно, развеет все сомнения новой фотографией, которую покажет поклонникам.
Женский форум53
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