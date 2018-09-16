«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер

Виктория Боня разрешила своим поклонникам поздравить ее — у нее новый роман.

Избранником Бони стал юрист из Лос-Анджелеса, с которым у нее, как сообщила сама модель, "все серьезно".

@victoriabonya

Подписчики Бони в Instagram отреагировали по-разному, кроме искренних поздравлений, были и противоположные мнения:

"Чистой воды стёб от Бони)))"

"Он сам то в курсе?:))"

"Постоянно непостоянная Боня)"

"Бонечка, пусть все получится!"

"У тебя со всеми все серьезно, только никто замуж не берет, а бегут от тебя дальше, чем видят. Прошлое твое, по ходу, ни кому не нужно".

А некоторые и вовсе предположили, что Ален Джефри Бейер предпочитает мужчин:

"Такие красивые парни обычно геи, да и фото у него с отдыха везде с парнями в джакузи".

Боня, как обычно, не отвечает на выпады в комментариях, но, возможно, развеет все сомнения новой фотографией, которую покажет поклонникам.