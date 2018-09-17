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Что стало с темненькой из ABBA
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Что стало с темненькой из ABBA 

Рамблер 15 часов назад
Шведский квартет ABBA появился в 1972 году. В семидесятые-восьмидесятые годы композиции группы гремели по всему миру, но даже сегодня, спустя 36 лет после распада коллектива, песни ABBA обожают поклонники. Конечно же, фанатов всегда интересовала личная жизнь музыкантов, особенно солисток.
Анна-Фрид Лингстад, темноволосая солистка ансамбля, на самом деле не шведка. Девушка родилась в Норвегии в 1945 году, но в ранние годы попала к бабушке, жившей в Швеции. Ещё в детстве у Анни-Фрид проявились музыкальные способности, а в 17 лет она собрала собственную группу. Очень рано девушка вышла замуж, родила двоих детей, но брак распался. Супруг Анни-Фрид поддерживал музыкальные начинания жены, поэтому после развода дети остались у него. Сама исполнительница отправилась покорять эстраду в Стокгольм, где состоялась судьбоносная встреча с Бенни Андерссоном, который стал и её вторым мужем, и коллегой по творчеству. Через некоторое время пара познакомилась с Агнетой Фельтског и Бьорном Ульвеусом. Все четверо обожали музыку и решили выступать вместе. Задумка оказалась успешной, к коллективу сразу же пришла популярность сначала в Швеции, а потом в и мире, ABBA стали желанными гостями на фестивалях и концертах. Но в 1978 году разводятся Агнета и Бьорн, а потом расстаются Анна-Фрид и Бенни. В 1982 году группа перестала существовать, а Анни-Фрид отправилась в Швейцарию.
Смотрите видео и узнайте, чем занялась Анна-Фрид Лингстад в Швейцарии и как она стала княгиней.
Женский форум2
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