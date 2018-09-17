Звезды, которые никак не могут постареть

Мало кого красит возраст, поэтому все мы так стремимся найти чудодейственный эликсир молодости. И уж конечно, об этом мечтают звёзды, ведь даже маленькие морщинки поклонники рассматривают чуть ли не под микроскопом. Кто-то в попытке сохранить гладкое лицо и идеальную фигуру отправляется к хирургу, кто-то без устали обмазывает себя кремами, а третьим удаётся каким-то волшебным образом сохраняться водном и том же образе годами. Когда смотришь на этих знаменитостей, то кажется, что время остановилось.

1. Леонардо Ди Каприо . Почти всегда Леонардо играл персонажей младше своего возраста и, видимо, сроднился с ними. «Титаник» вышел 20 лет назад, но, глядя на Ди Капри, сложно в это поверить.

2. Элайджа Вуд . В фильме «Властелин колец: Братство Кольца» Элайджа сыграл очаровательного хоббита. Минуло уже 17 лет с момента съёмок, но актёр выглядит всё так же молодо.

3. Дженнифер Энистон . Актриса приближается к пятидесятилетнему юбилею, но кто даст ей её возраст?

4. Джаред Лето — феноменальный пример того, что старение можно победить. Складывается ощущение, что время не властно над ним.

5. Эштон Кутчер . Красавчик в свои 40 выглядит 20-летним, и остаётся загадкой, как ему это удаётся.

О других звёздах, которые, видимо, узнали секрет вечной молодости, узнайте из видеосюжета.