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Этих звезд сегодня не узнать
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Этих звезд сегодня не узнать 

Рамблер 10 часов назад
Некоторые актёры начинают карьеру ещё в детстве. Режиссёров и продюсеров привлекают прелестные черты лица крох и их непосредственность. Но с годами юные артисты меняются, и далеко не всегда из очаровательных мальчишек и девчонок вырастают милые юноши и девушки.
1. Деми Ловато. Будущая скандальная певица начинала в картинах студии «Дисней» и зарекомендовала себя как трудолюбивая и способная артистка. Но в 2011 году Деми заявила, что хочет на время прервать актёрскую карьеру и сосредоточиться на музыке. Сегодня Ловато — популярная певица, но её не миновали сопутствующие ранней славе проблемы с алкоголем и наркотиками.
2. Хлои Грейс Мориц. Уже в семь лет девочка снималась в серьёзных картинах, в том числе весьма провокационных. В 16 лет Хлои задумалась об увеличении груди, потому что её фигура не соответствовала голливудским стандартам, но позже всё-таки отказалась от этой идеи. Сейчас девушка продолжает сниматься и является кумиром нового поколения зрителей.
3. Фредди Хаймор. Мальчику посчастливилось сняться в двух лентах с Джонни Деппом. «Волшебная страна» и «Чарли и шоколадная фабрика» были очень успешные, и парню предсказывали отличную кинокарьеру. Но в 2013 году Фредди, прежде игравший наивных персонажей и хороших парней, изменился: артист примерил противоположный образ в телефильме «Мотель „Бейтс“», снятом по мотивам фильма Альфреда Хичкока «Психо».
Женский форум
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