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Актрисы, которых обожают не за внешность
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Актрисы, которых обожают не за внешность 

Рамблер 10 часов назад
Когда у человека есть большой талант, внешние данные перестают быть важными. Эти актрисы, не обладающие канонической красотой, — настоящие любимицы зрителей. А для многих женщин в мире именно эти «некрасивые» артистки с потрясающей харизмой стали образцом для подражания.
1. Инна Чурикова. Сцена из фильма «Морозко» расстроила актрису настолько, что она подумывала об отказе от кино. К счастью, этого не произошло, и нестандартные черты лица не помешали Инне Михайловне стать легендой советского и российского кино.
2. Барбра Стрейзанд. Даже в молодости Барбра не думала об изменении внешности у пластического хирурга, хотя вряд ли её можно назвать идеалом красоты. Впрочем, крупные и непропорциональные черты лица не помешали Стрейзанд стать актрисой, певицей и продюсером и дважды получить «Оскар».
3. Мерил Стрип. Мерил Стрип никто не вносил в списки самых красивых женщин мира, но даже далёкие от кино люди слышали о ней. Одна из самых талантливых актрис современности, которую мечтают заполучить режиссёры и рекордсмен по номинациям на «Оскар» Мерил Стрип доказала, что даже в Голливуде внешность — не главное.
Бетт Мидлер, Екатерина Васильева, Лия Ахеджакова, Сара Джессика Паркер — эти великолепные женщины и актрисы показали, что завоевать мир можно не только идеальным лицом и точёной фигуркой. Смотрите сюжеты о них в видео.
Женский форум
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