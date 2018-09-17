Меган Маркл навязали новый запрет

Британское издание Mirror раскрыло строгое правило королевского дресс-когда, которому должны подчиниться Меган Маркл и Кейт Миддлтон на свадьбе внучки королевы Великобритании принцессы Евгении.

Согласно протоколу, ни одна женщина не может появиться на подобном торжестве без головного убора. Поэтому все, включая королеву Елизавету II , обязаны надеть на церемонию бракосочетания шляпку. Кроме того, герцогиням положено быть в дневных платьях, а их супругам — принцам Уильяму и Гарри — в утренних костюмах (morning coat — «утренний костюм» — состоит из черного фрака, кашемировых брюк и жилета серого цвета — прим. «Ленты.ру» ).

Двухдневная свадьба принцессы Евгении и управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка состоится 12 и 13 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.