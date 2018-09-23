Трагические смерти знаменитых блондинок

Яркая жизнь этих известных красоток была наполнена грустными событиями.

Анна Николь Смит (1967−2007)

Кумиром маленькой Анны Николь была Мэрилин Монро . Девочка грезила о славе, но известной актрисой она так и не стала. Как только Анна достигла совершеннолетия, она устроилась на работу в стриптиз-клуб, а параллельно девушка пыталась устроить карьеру модели. Кроме того, Анна рано вышла замуж за повара Билли Смита , у них родился сын Дэниел, но супруги вскоре разошлись.

В 26 лет Анна вышла замуж второй раз за 89-летнего нефтяного магната Говарда Маршалла, который скончался через год после свадьбы. Вероятно, девушка рассчитывала на крупное наследство, но чтобы получить хоть что-то, Смит пришлось в течение 11 лет судиться с сыном умершего супруга.

Когда судебные тяжбы наконец закончились, от передозировки скончался любимый сын Дэниел, и Анна подсела на транквилизаторы и алкоголь. Девушка была безутешна, хотя она родила дочку от очередного возлюбленного Ларри Биркхерда, а позже вышла замуж за своего адвоката Говарда Стерна . Конечно, затяжная депрессия сказалась на внешности модели, Анна поправилась, а лицо ее осунулось. Смит перестали звать на телевидение, но какое-то время ей удавалось выступать в качестве модели с пышными формами, но вскоре и в этой сфере она перестала быть востребованной.

Девушка скончалась в 39 лет, приняв смертельный коктейль из антидепрессантов. Никто так и не выяснил, было ли это самоубийство или неосторожность…

Принцесса Диана (1961−1997)

История принцессы Диана известна всем. Интересно, что со временем жизнь Леди Ди стало выглядеть все более трагичной. В прессе всплыли нелицеприятные подробности о том, что молоденькая Диана с самого начала знала, что сердце принца Чарльза принадлежит другой женщине. Вероятно, по наивности, а может быть, по большой любви, она все же вышла замуж, и ее жизнь превратилась в настоящий ад. Под конец замужества принцесса Диана регулярна переживала нервные срывы и страдала запущенной формой булимии, при этом ей нужно было держать лицо не только перед простым народом, но и перед родственниками и другими обитателями дворца.

Принцесса мечтала о разводе, но тогда она бы не смогла свободна общаться с любимыми сыновьями. В отчаянии она приняла ухаживания сына египетского миллиардера Доди Аль-Файеда, с которым и провела последние месяцы жизни.

31 августа 1997 года Диана и Доди погибли в автокатастрофе в Париже — водитель автомобиля не справился с управлением, скрываясь от преследования папарацци. Долгое время ходили слухи, что принцессу "убрал" Кенсингтонский дворец, потому что ее безрассудное поведение бросало тень на всю королевскую семью…

Грейс Келли (1929−1982)

Еще одна девушка-блондинка, чья судьба известна многим в первую очередь потому, что Грейс была успешной актрисой. Правда, актерскую карьеру девушке пришлось бросить, когда она вышла замуж за князя Монако Ренье III. По правде говоря, жизнь Грейс Келли не была трагичной. Она снялась в двух фильмах легендарного режиссера Альфреда Хичкока, а Американский институт киноискусства поместил ее на 13-е место в списке "100 величайших звезд кино".

Весной 1955 года Грейс Келли отправилась на Каннский кинофестиваль. Во время поездки журналисты предложили ей посетить княжество Монако и познакомиться с князем Ренье. После возвращения в США между актрисой и князем завязалась переписка, а спустя несколько месяцев Ренье приехал в США, чтобы сделать Грейс предложение. Она, конечно, согласилась.

Единственное, чем была омрачена супружеская жизнь Грейс Келли, так это тем, что новое положение заставило ее полностью отказаться от съемок и Голливуда. Ходили слухи, что князь даже не разрешал показывать фильмы с участием Келли в своей стране.

Погибла княгиня за рулем. Во время поездки по серпантину у нее случился инсульт, в результате чего автомобиль сорвался с горы. Грейс путешествовала вместе с своей младшей дочерью Стефанией, которая получила перелом шеи, но осталась жива, а княгиня скончалась в больнице сутки спустя.

Франсуаза Дорлеак (1942−1967)

Кадр из фильма "Тупик"

У иконы французского кинематографа Катрин Денев была очень красивая и талантливая старшая сестра. Это она открыла Денев дорогу на экран.

Франсуаза уже в 15 лет успешно дебютировала в кино. Кроме того, она выступала моделью на показах Кристиана Диора . Ее карьера стремительно шла в гору, Франсуаза прославилась гораздо раньше Катрин, которой даже пришлось взять девичью фамилию матери, чтобы ее не связывали с талантливой старшей сестрой.

Франсуазе пророчили большое будущее в кино и мире моды, но летом 1967 года Дорлеак должна была лететь в Лондон на показ своего фильма "Девушки из Рошфора". По пути в аэропорт шел сильный дождь, из-за которого Дорлеак не справилась с управлением, и машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Мэрилин Монро (1926−1962)

Судьба всем известной Мэрилин Монро, секс-символа 50-х, действительно была трагичной, начиная с самого детства. Ее мать отказалась от малышки сразу после рождения, и новорожденную Норму Джин (настоящие имя Мэрилин Монро) отправили в приемную семью, пока мать снова не забрала ее себе. Вскоре женщина оказалась в психиатрической клинике, а Норма отправилась к другим опекунам. Как позже рассказывала сама Мэрилин, во второй приемной семье ее изнасиловал мужчина, но кто именно, она так и не призналась, из-за чего откровения актрисы не восприняли всерьез и даже обвинили девушку в клевете.

Первый раз Норма вышла замуж за Джеймса Догерти, когда ей было всего 16 лет, чтобы избежать возвращения к опекунам. Семейная жизнь молодой пары не сложилась, но зато карьера у Нормы Джин стремительно пошла вверх: она снималась в кино, стала посещать светские рауты, участвовала в фотосессиях для журналов…

Но Мэрилин всегда очень хотелось семью, поэтому она страдала от того, что ее личная жизнь никак не устраивалась. Второй муж актрисы, бейсболист Джо ДиМаджо был патологическим ревнивцем и жутким тираном. Они продержались вместе не больше года. Потом в жизни Мэрилин появился драматург Артур Миллер , которого инфантильная и слишком эмоциональная Монро очень скоро стала откровенно раздражать. Развод с Миллером Мэрилин переживала в клинике неврозов.

В 1961 году Монро познакомилась с братьями Кеннеди. Говорят, она долгое время состояла в любовном треугольнике с обоими политиками, их даже обвиняли в смерти знаменитой актрисы. Мэрилин вела записи всех разговоров, которые они вели с ней в расслабленном состоянии…

Мэрилин Монро была найдена в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Она отравилась барбитуратами. Следствие пришло к выводу, что актриса покончила жизнь самоубийством. Всем было известно, что в последнее время Монро пребывала в депрессии и употребляла транквилизаторы и другие стимулирующие препараты. Однако многие уверены, что за смертью актрисы скрывается страшная тайна…