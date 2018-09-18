Алена Апина набила странную татуировку

Алена Апина поделилась сокровенным. В 54 года звезда эстрады решила набить татуировку. Это ее первый нательный рисунок.

Многим пользователям поступок оказался не понятен. Им показалось странным, что Алена решила украсить тело рисунком, ведь многие к этому возрасту уже сводят "ошибки молодости". Еще больше удивил подписчиков выбор изображения.

Апина украсила свою руку цветной татуировкой в виде рыбки Дори из известного мультика компании Дисней. Многие фолловеры отметили, что рисунок явно не соответствует возрасту певицы.

Алена Апина нашла, что ответить недовольным пользователям. Она рассказала, что живет полноценной жизнью и если набивать ее не сейчас, то когда? Также она подметила, что ей все равно на то, поддерживают выбор рисунка поклонники или нет.

Отметим, что подобный поступок не так давно удивил почитателей творчества Ларисы Долиной. Женщина, также не имевшая ни одной татуировки на своем теле, набила на руке изображение любимой кошки. Несмотря на то, что Долина выступает крайне редко, ей все же приходится подбирать наряды, которые скрывают от глаз посторонних необычное тату.