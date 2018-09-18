Российские звезды, которые жили на две семьи

Творческие люди постоянно ищут источники вдохновения. Но далеко не всех могут воодушевить путешествия или экзотические блюда, природа или экстремальные развлечения. Кое-какие знаменитости заводят романы на стороне, чтобы разнообразить жизнь или просто сменить обстановку.

1. Валерий Меладзе-Ирина Меладзе-Альбина Джанабаева. Долгие годы Валерий считался образцовым семьянином. В семье росло три дочери, Ирина во всём поддерживала супруга. Но в какой-то момент артист, которого постоянно окружали молодые соблазнительницы, не устоял и начал отношения с певицей Альбиной Джанабаевой. Несколько лет Меладзе жил на две семьи, но потом всё-таки оставил Ирину и ушёл к Альбине.

2. Кевин Федерлайн-Шар Джексон-Бритни Спирс. Кевин жил с супругой и воспитывал сына, но однажды познакомился с Бритни Спирс , которая тогда была на пике карьеры. Кевин бросл жену, которая в том момент ждала его второго ребёнка, и женился на Бритни, которую тоже не смутила беременность экс-супруги. Брак оказался несчастливым: у пары появилось два сына, но от развода их это не спасло.

3. Константин Меладзе-Яна Сумм-Вера Брежнева. Старший брат Валерия тоже слыл верным мужем и семьянином. Супруга Яна родила ему трёх детей, но Константин скрытно крутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой . Яна верила мужу даже тогда, когда слухи о его измене начали распространяться повсеместно, однако в конце концов супруги расстались, а спустя пару лет Константин женился на Брежневой.

Не только эти звёздные мужчины позволили себе интриги на стороне. Кто ещё оказался неверным?