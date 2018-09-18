Малахов плещется в бассейне с Федункив 

Популярный телеведущий опубликовал на своей странице Instagram провокационное фото.
На снимке, сделанном в бассейне, он держит на руках Марину Федункив, мама Коляна из "Реальных пацанов" и звезду Comedy Woman. Особую интригу создает хештэг #наташапрости. Напомним, что Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой, издателе российской версии журнала ELLE и дочери медиамагната Виктора Шкулева. В том же медиахолдинге издается журнал Starhit, главредом которого является Малахов.
Фтография вызвала переполох среди подписчиков Малахова, а чуть позже появился видеоролик, который опубликовала Марина Федункив на своей странице в том же Instagram.
Ролик стилизован под выпуск новостей и начинается с заставки с надписью "Сенсация". Затем Марина объявляет, что Малахов развелся с женой и вот у них свадьба, им кричат "Горько!", а затем они веселятся в бассейне под песню Серова "Я люблю тебя".
Некоторые подписчики признались, что хотели бы верить в правдивость происходящего, однако более осведомленные поклонники Марины объяснили, в чем тут дело.
"Залипла! Если честно — очень неожиданно и конечно, мозг мой взорвался…так хочется верить в ваши сказки!"
"У Марины муж ваще-то… а Андрей свободен))) это просто шутка, как всегда… Маринка — большая шутница"
"Мариночка, как всегда гениально!"
"Вы, Марина, самый лучший блогер, молодая, позитивная. Люблю Вас!"