Малахов плещется в бассейне с Федункив

Популярный телеведущий опубликовал на своей странице Instagram провокационное фото.

Фтография вызвала переполох среди подписчиков Малахова, а чуть позже появился видеоролик, который опубликовала Марина Федункив на своей странице в том же Instagram.

Ролик стилизован под выпуск новостей и начинается с заставки с надписью "Сенсация". Затем Марина объявляет, что Малахов развелся с женой и вот у них свадьба, им кричат "Горько!", а затем они веселятся в бассейне под песню Серова "Я люблю тебя".

Некоторые подписчики признались, что хотели бы верить в правдивость происходящего, однако более осведомленные поклонники Марины объяснили, в чем тут дело.

"Залипла! Если честно — очень неожиданно и конечно, мозг мой взорвался…так хочется верить в ваши сказки!"

"У Марины муж ваще-то… а Андрей свободен))) это просто шутка, как всегда… Маринка — большая шутница"

"Мариночка, как всегда гениально!"

"Вы, Марина, самый лучший блогер, молодая, позитивная. Люблю Вас!"