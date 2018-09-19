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Собчак объявила о второй беременности
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Собчак объявила о второй беременности 

Дни.ру + ещё 44 19 сентября 2018
Светская львица Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит".
"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", — сказал представитель Собчак — Кирилл Суханов, добавив, что сейчас они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.
Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать себе помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ". По словам работником съемочной площадки, "особенное" положение Собчак уже стало заметным для окружающих, передает Super.ru.
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