Собчак объявила о второй беременности

Светская львица Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит".

"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", — сказал представитель Собчак — Кирилл Суханов, добавив, что сейчас они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.