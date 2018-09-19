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Телеведущая рассказала о домогательствах дельфина
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Телеведущая рассказала о домогательствах дельфина 

Lenta.ru + ещё 5 19 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, как однажды стала жертвой домогательств со стороны дельфина. Историю 15-летней давности ведущая изложила в Instagram.
По словам Понарошку, когда ей было 20 лет, она «под покровом ночи» плавала с дельфинами в дельфинарии.
«Как вдруг один из них выбрал меня любимой женой… Это трудно было не заметить, потому что дельфины трусиков не носят, и уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера»,
— написала ведущая.
Самец «отсек» Понарошку от группы других «менее привлекательных, по его мнению, самок человека», и начал тащить на дно.
Понарошку удалось спасти, а дрессировщик дельфинов рассказал, что этот самец «каждую ночь охаживает кого-то из доверчивых купальщиц». Девушка вылезла из бассейна, но дельфин ее не отпускал. Когда она проходила вдоль бортика, он сопровождал ее громкими звуками.
Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV и вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама».
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