Телеведущая рассказала о домогательствах дельфина

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, как однажды стала жертвой домогательств со стороны дельфина. Историю 15-летней давности ведущая изложила в Instagram.

По словам Понарошку, когда ей было 20 лет, она «под покровом ночи» плавала с дельфинами в дельфинарии.

«Как вдруг один из них выбрал меня любимой женой… Это трудно было не заметить, потому что дельфины трусиков не носят, и уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера»,

— написала ведущая.

Самец «отсек» Понарошку от группы других «менее привлекательных, по его мнению, самок человека», и начал тащить на дно.

Понарошку удалось спасти, а дрессировщик дельфинов рассказал, что этот самец «каждую ночь охаживает кого-то из доверчивых купальщиц». Девушка вылезла из бассейна, но дельфин ее не отпускал. Когда она проходила вдоль бортика, он сопровождал ее громкими звуками.

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV и вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама».