Квитко перестаралась с фотошопом

Видимо, модель хотела сделать живот плоским, но получилось так себе.

Анастасия Квитко — известный мастер фотопровалов. Пожалуй, ни у одной звезды на снимках не было столько ляпов, сколько у пышнотелой модели. Всеми силами стараясь приукрасить свою фигуру, она доходит до смешного: то под ней прогнется капот дорогого автомобиля, то девушка увеличит на фото свои и без того огромные ягодицы, а про тень забудет…

На этот раз Настя порадовала поклонников очередным пикантным кадром. На красотке тут — только верх от купальника и сетчатая юбка. Все бы хорошо, но только кусочек этой юбки почему-то оказался еще и под грудью Анастасии.

@anastasiya_kvitko

Видимо, Квитко так торопилась сделать свой живот идеально плоским, что пользовалась фоторедактором очень небрежно. А внимательные подписчики все недочеты сразу заметили, и указали на них звезде.

Похоже, Квитко стоит записаться на курсы по ретуши. Ведь грамотно обработать кадр — целая наука, и многим звездам она не помешает.

Например, Ксения Бородина в этот же день выложила в свой микроблог селфи, которое фолловеры раскритиковали в пух и прах. телеведущая настолько переборщила с фильтрами, что стала похожа, по меткому выражению интернет-пользователей, на манекен.

@borodylia

Грешат такими ошибками и другие знаменитости. Ольга Бузова недавно нарисовала себе стальной пресс. Видимо, звезде надоели подколки по поводу того, что не мешало бы сходить в спортзал. Вот только смотрятся эти кубики очень уж неестественно. Да и видны они лишь под грудью.

@buzova86

А девушка Тимати Анастасия Решетова , на днях похвасталась подписчикам морским фото. Модель в купальнике позирует на яхте: широкая улыбка, шикарные волосы, плоский животик, упругая попа — красота, да и только! Только вот фолловеры этого не оценили, посмеявшись над грубой ретушью: под Анастасией «поплыл» пол яхты.

@volkonskaya.reshetova

И даже Анастасия Волочкова , которую, кажется, вообще никогда не волновало, как она выглядит на фото, не устояла перед трендом ретуши. Когда балерина показывала подписчикам очередной фирменный шпагат, было отчетливо видно, что она постаралась уменьшить слишком выступающее левое колено, чтобы поза получилась идеальной. А еще — выровнять кожу. В итоге фотопромах стал виден всем.