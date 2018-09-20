Лера Кудрявцева удивила снимком в постели

Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников снимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии. Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместилась в детской кроватке.

Фото, на котором Лера сладко спит в детской кроватке своей дочери, Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Как выглядит сама малыша, телеведущая пока своим фанатам не показывает — но охотно делится съемками своих нелегких родительских будней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как это быть маленькой девочкой? Вы помните? С какого возраста? Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 18 Сен 2018 в 1:23 PDT Подписчики активно комментируют новую фотографию. Многие сочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры, поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не одобрившие выбор места для отдыха.

Фото вызвало бурные дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она устроилась в детской кроватке.

Усталость телеведущей легко объяснима: уже через три недели после родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска. В конце августа Кудрявцева снялась в нескольких выпусках рейтинговых программ НТВ — "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", а в начале сентября стала ведущей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна — 2018", пишет "Вокруг. ТВ".

Столь быстрое восстановление теледивы после родов удивило некоторых пользователей Сети. Они предположили, что Лера воспользовалась услугами суррогатной матери. Кудрявцева поначалу старалась не обращать внимания на подобные комментарии. Однако в конце концов не выдержала. "Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", — заявила телезвезда.