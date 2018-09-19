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Российские звезды, вымолившие детей
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Российские звезды, вымолившие детей 

Рамблер 3 часа назад
Большинство влюблённых, вступив в брак, сразу начинают мечтать о наследниках. Кто-то приходит к родительству очень скоро, кто-то выжидает несколько лет. Но бывает, что проходят годы, а в семье так и не появляются малыши. Врачи уверяют, что всё в порядке, окружающие твердят, что время уходит, а пара, так мечтающая о наследниках, по-прежнему остаётся бездетной. В таких ситуациях можно просто смириться, но этим знаменитостям стать родителями помогла вера.
1. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Медики разводили руками, когда Ольга заводила речь о малыше. Супруги почти смирились с тем, что не станут родителями, начали ездить по святым местам и детским домам, оказывая воспитанникам помощь. В 42 года Ольга наконец-то подарила Дмитрию сына.
2. Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Супруги прожили десять лет и не могли зачать ребёнка. Сразу после женитьбы и венчания пара начала ездить по святым местам и молить о малыше, но только 5 лет спустя у них появился сын.
3. Виктория и Антон Макарские. Супруги десять лет ходили по врачам, лечились и даже решились на ЭКО, чтобы стать родителями, но ничего не помогало. Медики сообщили паре, что им вообще вряд ли стоит думать о детях. Виктория и Антон обратились к вере, долго вымаливали ребёнка. Спустя 13 лет после свадьбы Виктория родила дочь, а ещё через два года сына.
Узнайте из ролика, какие ещё отечественные знаменитости вымолили детей.
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