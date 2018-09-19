Ещё
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, злоупотребившие модными трендами 

Рамблер 1 час назад
Мода — девушка со странностями. Порой она предлагает такие замысловатые и малопонятные тренды, что появляется желание немедленно закрыть глаза. Впрочем, знаменитости, которые обязаны быть яркими, могут смотреться в аляповатистых нарядах или с вычурным макияжем стильно, но порой даже самым эпатажным актёрам и певцам стоит прислушаться к голосу разума.
1. Келли Осборн, британская певица, никогда не следовала классической моде. Когда-то она была пухлым подростком с кучей комплексов, но со временем превратилась в стройную эффектную девушку. Но и ей не удалось избежать ошибки: однажды она заявилась на мероприятие с такими удручающими «смоки-айз», что, казалось, она забыла о существовании зеркала.
2. Шикарные ресницы — неотъемлемая составляющая красоты, сегодня не только актрисы, но и обычные женщины практикуют использование накладные или наращенных ресниц. Но канадская исполнительница Аврил Лавин определённо перешла границы, когда наклеили длиннющие чёрно-красные ресницы.
3. Фотомодель Кайли Дженнер — образец для подражания для девушек по всему миру. Модницы без промедления копируют все образы, которые Кайли выкладывает в своём Инстаграме. Но когда она показала фотографию, где была в «невидимых» джинсах, это многих озадачило. Пожалуй, красотке с миллионными гонорарами стоит всё-таки раскошелиться на пару нормальных брюк.
О других модных проколах знаменитостей расскажет видео.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В постели с Барби: кто живет с фанатами пластики8
Что не так с хозяйственным мылом8
Собчак объявила о второй беременности20
«Они превратили мою квартиру в хлев»32
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение