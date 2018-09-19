Знаменитости, злоупотребившие модными трендами

Мода — девушка со странностями. Порой она предлагает такие замысловатые и малопонятные тренды, что появляется желание немедленно закрыть глаза. Впрочем, знаменитости, которые обязаны быть яркими, могут смотреться в аляповатистых нарядах или с вычурным макияжем стильно, но порой даже самым эпатажным актёрам и певцам стоит прислушаться к голосу разума.

1. Келли Осборн , британская певица, никогда не следовала классической моде. Когда-то она была пухлым подростком с кучей комплексов, но со временем превратилась в стройную эффектную девушку. Но и ей не удалось избежать ошибки: однажды она заявилась на мероприятие с такими удручающими «смоки-айз», что, казалось, она забыла о существовании зеркала.

2. Шикарные ресницы — неотъемлемая составляющая красоты, сегодня не только актрисы, но и обычные женщины практикуют использование накладные или наращенных ресниц. Но канадская исполнительница Аврил Лавин определённо перешла границы, когда наклеили длиннющие чёрно-красные ресницы.

3. Фотомодель Кайли Дженнер — образец для подражания для девушек по всему миру. Модницы без промедления копируют все образы, которые Кайли выкладывает в своём Инстаграме. Но когда она показала фотографию, где была в «невидимых» джинсах, это многих озадачило. Пожалуй, красотке с миллионными гонорарами стоит всё-таки раскошелиться на пару нормальных брюк.

О других модных проколах знаменитостей расскажет видео.