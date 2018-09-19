Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью

Актёр Николай Рыбников ещё в студенческие годы влюбился в красавицу Аллу Ларионову . Алла уже была звездой и сразу дала понять студенту, что он её не интересует Николай многократно объяснялся Ларионовой в любви, но всякий раз получал отказ. В какой-то момент Николай, устав от неразделённой любви, решился на самоубийство. Товарищи буквально вытащили его из петли, а режиссёр Сергей Герасимов , на курсе которого учился Николай, помог ему прийти в себя. В конце концов настойчивость Рыбникова сделала своё дело: неприступная красавица Алла Ларионова разглядела в нём настоящего мужчину, вышла за него замуж и прожила с ним до его кончины. Больше Николаю Рыбникову не пришлось думать о суициде. А вот какие ещё отечественные звёзды были на волосок от смерти. 1. Наталья Бондарчук во время съёмок «Соляриса» закрутила роман с режиссёром Андреем Тарковским . И она, и возлюбленный были несвободны, поэтому Наталья, поняв, что расставание неизбежно, вскрыла вены. К счастью, друзья успели спасти её. 2. Людмила Чурсина долго пыталась отучить супруга режиссёра Владимира Фетина . Ни уговоры, ни скандалы не помогали. Людмила несколько раз уходила от мужа, но возвращалась. Приняв окончательное решение завершить отношения, актриса поняла, что жизнь потеряла для неё смысл и намеревалась покончить с собой, прыгнув с моста. Её спас водитель такси, который проезжал мимо. 3. Стас Жданько в семидесятые познакомился с одной из самых ярких красавиц советского кино Валентиной Малявиной . Валентина была старше на 12 лет, но головокружительному роману это не помешало. Но Стас был ревнив, а Валентина была не прочь выпить, и это очень не нравилось мужчине. Он неоднократно угрожал ей, что покончит с собой, если любимая не перестанет злоупотреблять спиртным. И как-то воплотил угрозу в жизнь.