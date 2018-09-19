Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью 

Актёр Николай Рыбников ещё в студенческие годы влюбился в красавицу Аллу Ларионову. Алла уже была звездой и сразу дала понять студенту, что он её не интересует Николай многократно объяснялся Ларионовой в любви, но всякий раз получал отказ. В какой-то момент Николай, устав от неразделённой любви, решился на самоубийство. Товарищи буквально вытащили его из петли, а режиссёр Сергей Герасимов, на курсе которого учился Николай, помог ему прийти в себя. В конце концов настойчивость Рыбникова сделала своё дело: неприступная красавица Алла Ларионова разглядела в нём настоящего мужчину, вышла за него замуж и прожила с ним до его кончины. Больше Николаю Рыбникову не пришлось думать о суициде.
А вот какие ещё отечественные звёзды были на волосок от смерти.
1. Наталья Бондарчук во время съёмок «Соляриса» закрутила роман с режиссёром Андреем Тарковским. И она, и возлюбленный были несвободны, поэтому Наталья, поняв, что расставание неизбежно, вскрыла вены. К счастью, друзья успели спасти её.
2. Людмила Чурсина долго пыталась отучить супруга режиссёра Владимира Фетина. Ни уговоры, ни скандалы не помогали. Людмила несколько раз уходила от мужа, но возвращалась. Приняв окончательное решение завершить отношения, актриса поняла, что жизнь потеряла для неё смысл и намеревалась покончить с собой, прыгнув с моста. Её спас водитель такси, который проезжал мимо.
3. Стас Жданько в семидесятые познакомился с одной из самых ярких красавиц советского кино Валентиной Малявиной. Валентина была старше на 12 лет, но головокружительному роману это не помешало. Но Стас был ревнив, а Валентина была не прочь выпить, и это очень не нравилось мужчине. Он неоднократно угрожал ей, что покончит с собой, если любимая не перестанет злоупотреблять спиртным. И как-то воплотил угрозу в жизнь.