Звезды, которых часто «хоронят» журналисты

Сегодня информация распространяется с неслыханной скоростью. Некоторые журналист грешат тем, что выдают непроверенные факты, другие же подхватывают их, и за короткое время ложная новость доходит о каждого. Но особенно неприятно, если таким образом распространяются неприятные факты или даже сообщения о смерти знаменитостей. Эти звёзды как раз и пали жертвой недобросовестных папарацци.

1. В 2017 году появились сообщения о смерти российского певца Димы Билана . По случайному совпадению, в том момент сам исполнитель выглядел не лучшим образом из-за болезни, так что многие поклонники поверили в гибель кумира.

2. В 2011 году после теракта в аэропорту Домодедово прошла информация о гибели рэперов Гуфа и Басты и дизайнера Артемия Лебедева . Баста и Лебедев сразу дали опровержения, а вот информация о смерти Гуфа ещё долго держалась в топах новостей.

3. Регулярно «хоронят» газеты и журналы Николая Расторгуева , солиста группы «Любэ». Впервые об этом написали ещё в 2009 году, и за прошедшие годы такие сообщения журналисты выдают раз в несколько месяцев.

4. С начала двухтысячных под прицел «любителей похорон» попал певец Иосиф Кобзон . Слухи об онкологическом заболевании постоянно порождали слухи и смерти артиста: практически каждые полгода СМИ сообщали о кончине советской и российской легенды. К сожалению, 30 августа этого года исполнитель действительно ушёл из жизни.

Кого ещё «похоронили» журналисты, смотрите в ролике.