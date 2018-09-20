Знаменитости, снявшиеся в возмутительной рекламе

В 2017 году семейная пара Ксения Собчак-Максим Виторган снялась в рекламе средства для повышения потенции. Рекламный ролик обошёлся без шуток ниже пояса, но зрители были возмущены специфическим сюжетом и тем, что видео показывалось по тв в дневное время. Но это не первый случай, когда известные люди зачем-то снимаются в нелепой рекламе.

1. Весной 2017 года в рамках рекламной кампании «Три молочных продукта в день» был снят ролик с участием Ольга Бузовой. В первых кадрах долго демонстрировалась грудь девушки, на которую капала непонятная белая жидкость. Чуть позже показывали Ольгу, которая неаккуратно ест йогурт, но у некоторых зрителей первые секунду видео вызвали настоящее отвращение.

2. В 2016 году непродуманный ход, возмутивший поклонников, сделал певец Валерий Сюткин . Он рекламировал продажу квартир, распевая песню на фоне нарисованных домов и улиц. Зрители поразились нищенскому дизайну рекламы и даже посчитали, что Сюткин сильно нуждается в деньгах, если решился сниматься в такой рекламе.

3. Посмешищем сделал рекламный ролик рэпера Тимати и певца Григория Лепса . По сюжету мужчины вылетают за границу, но их не выпускают, так как в сумке лежат связки колбасы. Тогда они решают остаться дома, а колбасу съесть тут же. Почитатели музыкантов сочли такой опыт позорным и были разочарованы.

Ещё несколько примеров глупой рекламы со звёздами смотрите в видеосюжете.