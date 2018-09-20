Звездные миллионеры, лишившие детей наследства 

Американский актёр китайского происхождения Джеки Чан снялся в десятках фильмов и завоевал любовь публики во всем мире жизнерадостностью и позитивным отношением к жизни. Сегодня артист получает миллионные гонорары, но его путь к славе не был простым. Он начал работать ещё подростком, не гнушался тяжёлой подработкой, а когда попал в кино, был и актёром, и каскадёром. Зная, как нелегко стать миллионером, Джеки решил, что и его сын должен пойти тем же путём. Состояние Чан завещал благотворительным фондам, а отпрыску придётся рассчитывать только на самого себя.
По тому же пути пошёл режиссёр, сценарист и продюсер Джордж Лукас. Его состояние превышает 5 миллиардов долларов, но они пойдут не его наследникам, а на благотворительные цели. Дети Лукаса, а их у него четверо, будут обеспечивать себя сами.
Элтон Джон начал карьеру в семидесятые и по сей день является востребованным исполнителем, которого рады видеть даже члены королевской семьи Великобритании. Его двухсотмиллионное состояние отойдёт благотворительным фондам, а двум сыновьям нужно будет усердно работать, чтобы приблизиться по заработкам к звёздному отцу.
Какие ещё знаменитости лишили наследников средств? Узнайте об этом из сюжета.