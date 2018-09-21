Елена Воробей: три замужества и лишь один законный брак

Елена Воробей: три замужества и один законный брак

Жизнь известной пародистки и телезвезды можно охарактеризовать как «смех сквозь слезы». Но она счастлива и не сдается.

Брестская «пацанка»

Будущая звезда пародии родилась в городе-герое Бресте в Белоруссии. Настоящая ее фамилия Лебенбаум, и Лена с детства любила лазать по деревьям, бегать с дворовыми мальчишками, прыгать через заборы. Сама себя в детские годы она характеризовала как «пацанку, хулиганистую крепостную девчонку», имея в виду знаменитую Брестскую крепость, неподалеку от которой она жила.

Несмотря на это, в школе она была отличницей, как и положено девочке из хорошей семьи. Свою хулиганистость в школе она сублимировала в то, что тонко и смешно пародировала учителей, имитируя их голоса и походку. За это ее очень любили одноклассники, да и сама Лена поняла, что клоунство это ее настоящее призвание.

Но родители так не считали, и поэтому после восьмого класса отправили ее в музыкальное училище учиться на музработника. Тогда же девочка впервые попадает в Ленинград, и сразу же в него влюбляется. По окончании училища девочка поехала в Северную Пальмиру поступать в театральный институт.

Культурная столица не покорилась молодой и задорной жительнице Бреста с первого раза, не сдалась и со второго, и уступила лишь с третьей попытки. Забавно, но будущую звезду музыкальной пародии именно как певицу не признали. «— Не поет и никогда не будет», сказали члены приемной комиссии.

Питер — Москва — Транзит

Несмотря на такой вердикт, Елена Воробей уже через три года выступает на конкурсе актерской песни имени А. А. Миронова. Там она предстала в пародийном образе Лайзы Минелли из фильма «Кабаре». Профессиональное советское жюри шутку не оценило, зато зрители единодушно присудили Елене Лебенбаум приз своих симпатий.

В следующем конкурсе талантов «Ялта — Москва — Транзит» в 1993 году симпатии зрителей и жюри совпали. Елена получила Гран-при, специальный приз 1 канала, от организаторов ее наградили поездкой в Сан-Ремо, и плюс ко всему приз зрительских симпатий. Но, несмотря на все это признание, чтобы попасть на большую эстраду, нужны были деньги и связи, которых у нее тогда не было.

Еще в период обучения в институте, Елена начала работать в питерском театре «Буфф». Вместе с Гальцевым и Ветровым в этом кабаре-театре они делали и драматические спектакли, и музыкальные пародии, и просто от души веселились. Именно там она и продолжила работу по окончании обучения. Также Елена озвучивала рекламные ролики, писала свои песни. А потом она знакомится с Аллой Пугачевой , которая приглашает ее принять участие в «Рождественских встречах». Тогда же Владимир Винокур советует ей сменить фамилию на Воробей, по аналогии с Эдит Пиаф.

Винокур же и приглашает ее в свой театр. Буквально после первого же выступления, Елене Воробей предлагают заключить контракт с культурный фондом «Артэс». С этого момента она становится телезвездой, начинает выступать в «Аншлаге», вести передачи, давать сольные концерты. Проще назвать тех артистов, которых она не пародировала, чем всех ее «жертв». Также она активно снимается в кино, мюзиклах, сериалах. Творческая жизнь кипит. В любви как в учебе

Сама Елена Воробей не особенно охотно любила говорить о своей личной жизни. Но в последние годы стала более откровенной и рассказала, что в свой первый и единственный законный брак, она вступила еще во время учебы. Ее мужем стал коллега по театру «Буфф» Андрей Кислюк. Они вместе играли, и однажды парень поссорился с родителями и попросился пожить у Лены в общежитии. Затем ребята поженились и съехали в небольшую квартирку. Брак продлился десять лет, а затем пара рассталась. Как обычно есть две версии развода, кто-то считает, что супруг изменял актрисе, другие уверены, что у нее случилась «звездная болезнь». Истину, наверное, не узнает никто.

Затем, уже будучи известной актрисой, она знакомится с питерским бизнесменом Игорем. На тот момент он был женат, и уходить из семьи не собирался. Более того, после того, как Елена Воробей от него забеременела, Игорь он нее ушел. Актриса родила дочку Софию, и не требовала от отца никакой поддержки, хотя он и помог им приобрести квартиру в хорошем районе Москвы. Сам он тоже ребенка не признал, но периодически помогал и приезжал на дни рождения. Игорь погиб в результате несчастного случая, когда его дочери было 14 лет.

Как и с поступлением в институт, с любовью Елене Воробей вроде как повезло с третьего раза. В 2014 году к ней в театр пришел работать новый звукорежиссер Александр Калищук. Актриса, которая по совместительству еще и руководитель театра, не обращала внимания на явно неравнодушного к ней человека. К тому же он был женат.

Но со временем он заинтересовал ее своим талантом, умением пародировать звезд. Сначала они поставили совместный номер, однако чуть позже Александр заявил, что ему не очень интересна сцена, главное быть рядом с любимой женщиной. Он развелся с женой и сейчас благополучно живет вместе со своей любимой Еленой, они вместе воспитывают дочь Софию. Но регистрировать отношения пока не торопятся.