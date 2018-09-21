Самые скоротечные звездные браки

Звёзды тоже нуждаются в любви и хотят создавать семьи. Но, как и у обычных людей, у них бывают неудачи. Правда, не все голливудские свадьбы, даже очень пышные и дорогие, становятся началом многолетних браков, некоторые брачные союзы очень быстро распадаются. Эти знаменитости, возможно, уже позабыли о своих скоротечных браках.

2. Актриса Рене Зеллвегер и кантри-исполнитель Кенни Чесни были в браке 4 месяца.

3. Актёр Николас Кейдж и певица Лиза Мария Пресли протянули 3,5 месяца.

4. Актриса Анастасия Заворотнюк и немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф разбежались спустя 2 месяца.

6. Актёр Эдди Мёрфи и кинопродюсер Трейси Эдмондс выдержали рядом друг с другом всего 14 дней.