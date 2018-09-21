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Самые скоротечные звездные браки
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Самые скоротечные звездные браки 

Рамблер 4 часа назад
Звёзды тоже нуждаются в любви и хотят создавать семьи. Но, как и у обычных людей, у них бывают неудачи. Правда, не все голливудские свадьбы, даже очень пышные и дорогие, становятся началом многолетних браков, некоторые брачные союзы очень быстро распадаются. Эти знаменитости, возможно, уже позабыли о своих скоротечных браках.
1. Певица и актриса Дженнифер Лопес и танцор из её подтанцовки Крис Джадд расстались через 4 месяца.
2. Актриса Рене Зеллвегер и кантри-исполнитель Кенни Чесни были в браке 4 месяца.
3. Актёр Николас Кейдж и певица Лиза Мария Пресли протянули 3,5 месяца.
4. Актриса Анастасия Заворотнюк и немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф разбежались спустя 2 месяца.
5. Актриса и телеведущая Настасья Самбурская и белорусский актёр Кирилл Дыцевич были вместе 1,5 месяца.
6. Актёр Эдди Мёрфи и кинопродюсер Трейси Эдмондс выдержали рядом друг с другом всего 14 дней.
7. Певица Бритни Спирс и её друг детства Джейсон Александр провели свадьбу в Лас-Вегасе и аннулировали брак через 55 часов.
Женский форум
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