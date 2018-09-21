Постельное фото Дапкунайте «всплыло» в Сети

Постельное фото голой Дапкунайте с известным актером «всплыло» в Сети

Павел Деревянко и Ингеборга Дапкунайте участвуют в одном проекте под названием "Псих". О том, как продвигается работа, популярный актер регулярно оповещает поклонников на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Так, артист выложил две фотографии, сделанные во время съемки постельной сцены.

@pablo_derevyanko

В кадре Деревянко и Дапкунайте запечатлены лежащими в кровати, накрытые простыней. "Рабочий момент, друзья! А, не то, что вы подумали😎 ", — написал Павел. Поклонники оценили по достоинству публикацию актера. "А прикольно!", "хорошо, когда работа приносит удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Как у Вас весело!", "А мы заподозрили неладное!", "А мы любим надумывать!", "Ну вы крутые)))))))))", "Паша, ты классный актер", "Да вся она — жизнь актера… из рабочих моментов…)))", "Ну, уж по вашему лицу и не скажешь, что рабочий момент.))))" — с юмором восприняли снимки пользователи Сети.