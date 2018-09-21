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Постельное фото Дапкунайте «всплыло» в Сети
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Постельное фото голой Дапкунайте с известным актером «всплыло» в Сети 

Дни.ру + ещё 2 6 часов назад
Актер Павел Деревянко выложил фотографию, на которой запечатлен с Ингеборгой Дапкунайте в постели. Поклонники по достоинству оценили снимок.
Павел Деревянко и Ингеборга Дапкунайте участвуют в одном проекте под названием "Псих". О том, как продвигается работа, популярный актер регулярно оповещает поклонников на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Так, артист выложил две фотографии, сделанные во время съемки постельной сцены.
@pablo_derevyanko
В кадре Деревянко и Дапкунайте запечатлены лежащими в кровати, накрытые простыней. "Рабочий момент, друзья! А, не то, что вы подумали😎 ", — написал Павел. Поклонники оценили по достоинству публикацию актера. "А прикольно!", "хорошо, когда работа приносит удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Как у Вас весело!", "А мы заподозрили неладное!", "А мы любим надумывать!", "Ну вы крутые)))))))))", "Паша, ты классный актер", "Да вся она — жизнь актера… из рабочих моментов…)))", "Ну, уж по вашему лицу и не скажешь, что рабочий момент.))))" — с юмором восприняли снимки пользователи Сети.
Ранее Ингеборга Дапкунайте попала в скандал, когда выложила в своем аккаунте в Instagram фото, на котором запечатлена стоящей на столе в Российской государственной библиотеке. "В осеннем #BoscoMagazine фотосъемка в Библиотеке им. Ленина и рекомендация к прочтению моей любимой книги Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", — сообщила Ингеборга в подписи, давая понять, что встала на стол только потому, что того требовала работа. Однако многих поступок Дапкунайте оскорбил до глубины души. Люди с возмущением отнеслись к снимкам, решив, что актриса "попрала" мораль и культурные ценности.
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