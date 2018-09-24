Андрейченко рассказала о жестоком изнасиловании

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко , сыгравшая в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), рассказала, что в юности ее изнасиловали двое мужчин.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Андрейченко рассказала, что ее попытался изнасиловать таксист, но она смогла выбить лобовое стекло автомобиля и увидела двух мужчин, бежавших к ней на помощь. После этого, по ее словам, водитель скрылся, а «спасители» решили воспользоваться ситуацией.

«Мы шли по дороге, единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били», — рассказала она, подтвердив, что ее изнасиловали.

Впоследствии Андрейченко сумела опознать насильников, их осудили на 18 лет строгого режима каждого. На программе актрисе рассказали о судьбе двух мужчин родом из подмосковного Долгопрудного — Андрея Разанцева и Владимира Акулова , осужденных за ее изнасилование.

Разанцев учился в одной школе с Андрейченко. После того, как сел в тюрьму за изнасилование, он так и не смог вернуться к нормальной жизни. Отсидел два срока, не работал, жил у родителей.

Акулов отсидел 10 лет из назначенных судом 18, вышел условно-досрочно за хорошее поведение. На свободе женился. Его вдова Ирина рассказала, что простила мужа за преступление, но чтобы он по-настоящему раскаялся, повесила в квартире портрет Натальи Андрейченко. У Акулова родилась двойня — сын и дочь, он успел застать и старшего внука. Умер от рака, заболевание выявили на четвертой стадии.

В студии НТВ Андрейченко рассказали, что обоих насильников уже нет в живых, а вдова Акулова Ирина сказала, что муж раскаивался за содеянное. «Он очень жалел об этой глупой ошибке молодости. Он рассказал, что они пошли с другом на кладбище за елкой. Встретили девушку, убегающую от таксиста. „Рыцари“ помогли девушке, а потом воспользовались этой ситуацией. Не знаю — глупый, молодой, повелся на поводу у друга», — сказала она, добавив, что Владимир был для нее хорошим мужем, «пока зеленый змий его не поборол».

«Вы знаете, я не просто простила, я никогда не возвращаюсь к этой истории. Я забыла эту историю давно», — сказала Андрейченко в ответ на соответствующий вопрос.

«Я просто хотела сказать всем: «Милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Нет ничего такого, что нельзя простить, и при этом остаться человеком достойным, красивым, счастливым». Я ставлю себя примером. Всегда можно продолжать нести свет, радость, добро людям», — добавила актриса.