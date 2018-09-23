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Пелагея впервые откровенно рассказала о родах
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Пелагея впервые откровенно рассказала о родах 

Рамблер 10 часов назад
Популярная певица дала интервью и ответила на несколько самых личных вопросов.
Звезда побывала на съемках передачи "Однажды", где рассказала о самых волнующих вещах. Впервые Пелагея затронула и тему родов.
Певица обычно старается избежать тем, касающихся ее частной жизни, но в этот раз сделала исключение.
Пелагея рассказала, что в тот самый день она проснулась в палате и включила спортивный канал, чтобы посмотреть хоккей — игру, в которой участвовал ее муж. Прямо во время игры она почувствовала первые схватки, но мужа отвлекать не стала, а сказала лишь своей подруге. Но та все же проболталась — с той секунды муж не смог уже собраться и игра пошла из рук вон…
По рассказам певицы, дочь Пелагеи Таисия, как только родилась, плакала не переставая. Успокоилась лишь тогда, когда папа перезвонил.
"А потом он трубку положил, и она опять начала. Такая у них связь особенная",
— рассказала о самых трогательных моментах того важного дня Пелагея.
Женский форум
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