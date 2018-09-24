Квитко показала, как выглядят ее ноги без фотошопа

Модель решилась на смелый шаг.

Анастасия Квитко — ярая поклонница фильтров и фоторедакторов. Каждый свой снимок в Instagram она старается довести до совершенства (правда, иногда перебарщивает с этим). А вот неприукрашенных фото и видео в ее микроблоге почти не бывает. Изредка она выкладывает бэкстейджи с фотосессий, но, получив порцию критики от поклонников, мгновенно их удаляет. Неудивительно: ведь ее фигура выглядит в реальности не так идеально, как мы привыкли видеть.

Тем неожиданнее было для подписчиков, что Анастасия вдруг решилась снять и выставить на всеобщее обозрение сторис в купальнике. И здесь ее бедра и ягодицы выглядят довольно рыхлыми, а не потрясающе упругими, как на глянцевых кадрах.

@anastasiya_kvitko

Может быть, Квитко надоело, что фолловеры постоянно указывают ей на фотопромахи? Например, недавно модель так торопилась сделать свой живот идеально плоским, что пользовалась фоторедактором очень небрежно. А внимательные подписчики все недочеты сразу заметили и указали на них звезде.

Или Настя решила последовать тренду естественности? Ведь сегодня все больше звезд отказываются от ретуши фото и не стесняются показывать себя такими, какие есть на самом деле. И плюс-сайз модели — не исключение. Самая полная манекенщица в мире, Тесс Холлидей на днях спровоцировала дискуссию в сети, показав свежий снимок в нижнем белье. Тесс сделала селфи в кружевном лифе и трусиках. Но поклонников впечатлила отнюдь не красота ее нижнего белья, а необъятный живот и многочисленные складки на пышном теле. Даже врачи заметили, что при ее росте Холлидей должна весить вдвое меньше. Но пышнотелую модель это совершенно не смущает — худеть она явно не собирается.

Чего же тогда стесняться Квитко? Ведь ее фигура смотрится гораздо более привлекательно. Возможно, она действительно решила пойти по стопам своих коллег — и это доказывает еще один снимок. Позируя лишь в микробикини и прозрачной накидке, Квитко показала не только аппетитные ягодицы, но и довольно полные бедра, решив не уменьшать их с помощью фотошопа.

Конечно, дело тут еще и в не самом удачном ракурсе, и в том, что Настя сфотографировалась босиком, а не на головокружительно высоких шпильках. Но на снимке каждое ее бедро по объему приближается к талии. Впрочем, ее фолловеров это ничуть не смутило: они осыпали девушку комплиментами.