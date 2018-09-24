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Беременная двойней Меган Маркл показала живот
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Беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Меган Маркл с трудом удается скрыть беременность. Жену принца Гарри выдают наряды, плотно облегающие огромный живот.
Британские журналисты узнали, что у Меган и Гарри будет двойня. "Она ждет близнецов", — пишет OK!
В свою очередь таблоид National Enquirer нашел человека при дворе, который приоткрыл главную интригу, кого родит Маркл — мальчика или девочку. По словам инсайдера, Меган и Гарри оказались очень удачливыми родителями — у них будет и мальчик, и девочка.
В подтверждение своих слов СМИ публикуют фотографии Маркл. Судя по резко выросшему животику, Меган действительно скоро станет мамой. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.
Как писали Dni.Ru, первой о том, что жена принца Гарри находится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. По словам стилиста, Меган выдали волосы. Локоны Маркл с каждым днем все больше вьются, так как будущая мама больше не может выпрямлять волосы химией.
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