6 самых любвеобильных звездных отцов

Почти патология: 6 самых любвеобильных знаменитых отцов

Некоторым участникам нашего рейтинга удалось вовремя остановиться, а кто-то из-за своей любви к женской красоте наломал немало дров.

Одни психологи уверяют, что любвеобильность — это не что иное, как проявление инстинкта охотника. Другие говорят, что «бабник» — это не комплимент, а подтверждение того, что мужчина не определился со своими целями и желаниями.

«Летидор» не будет брать на себя миссию психолога. В день рождения Влада Соколовского (24 сентября певцу, молодому отцу исполняется 27 лет) мы расскажем о звездных отцах, о романах которых можно написать целую книгу.

Джуд Лоу, 45 лет

Если вы попросите случайного прохожего ответить на вопрос, кто из знаменитостей самый неисправимый донжуан, скорее всего, услышите в ответ фамилию именно этого актера. Чтобы удостоиться такой чести, Джуду Лоу пришлось «трудиться» немало лет.

Кстати, благодаря именно Сиенне Миллер Джуд Лоу раскрыл себя с новой, донжуанской стороны. В 2003 году красавица-блондинка увела любвеобильного актера из семьи. А ведь тогда жена нашего героя ждала появления на свет их третьего ребенка!

А потом к амплуа «мужчина, который бросил беременную жену» прибавилось еще и гордое звание обольстителя нянь!

Будете смеяться, но с няней своих детей Лоу изменял не законной жене (к тому моменту Джуд Лоу и Сэди Фрост уже были разведены), а разлучнице Сиенне Миллер!

В 2015 году у голливудского обольстителя на свет появился пятый ребенок. Дочь Аду ему подарила певица Кэтрин Хардинг. А осенью этого года у Лоу родится шестой малыш. Нет, не от Кэтрин. Очередного наследника звезде подарит подруга Филиппа Коан.

Кстати, влюбленные вместе уже три года. Как знать, может быть, господин Лоу решил остепениться?

Джордж Клуни, 57 лет

Если Джуда Лоу считают главным бабником Голливуда, то Джорджа Клуни вполне можно назвать его «заместителем». Хотя у Джорджа на 12 лет житейского опыта больше, поэтому мы бы не стали награждать его всего лишь вторым местом.

Чтобы не утруждать вас изучением малозначимых для Клуни романов, мы сосредоточились только на самых серьезных его отношениях.

В конце 80-х начинающий актер крутил любовь с Келли Престон (кстати, Келли уже 27 лет счастлива в браке с Джоном Траволтой ). После этого романа Клуни счел себя готовым не просто к серьезным отношениям, а к женитьбе. Правда, пыл харизматичного красавца вскоре сошел на нет — после трех лет брака с актрисой Талией Болсам Джордж клятвенно пообещал себе лет до сорока в ЗАГС больше не соваться.

Однако сам актер не считает подобное количество пассий чрезмерным. Более того, в 2014 году в интервью журналу «7 Дней» донжуан заявил, что встречается далеко не со всеми девушками, с которыми ужинает:

Стоит мне пообедать с красивой женщиной, тут же появляется сплетня, будто у нас роман. Чушь! Я вовсе не плейбой!

Кстати, может быть, говоря эти слова, Клуни уже чувствовал, что вот-вот встретит любовь своей жизни, ведь впервые папарацци увидели, как актер выходит из ресторана под руку с красавицей Амаль Аламуддин именно в феврале 2014 года. Уже в мае Джордж надел на безымянный палец Амаль кольцо с увесистым бриллиантом, в конце сентября того же года актер и знаменитый юрист стали мужем и женой, а в июне 2017 года пара обзавелась наследниками.

Стоит ли говорить, что с тех пор Клуни не был уличен во флирте или в романе на стороне? Мало того, в ноябре прошлого года он заявил, что завершает свою актерскую карьеру.

Адам Левин

Если вы попросите друзей Адама Левина одним словом охарактеризовать музыканта, то узнаете, что близкие люди считают его эстетом до мозга костей. Любовь Адама к красоте можно увидеть буквально во всем — от еды, которую он заказывает в ресторане, и музыки, которую пишет, до девушек, которые его окружали.

О еде и музыке мы говорить не будем, сосредоточимся на женщинах, коих в амурной копилке солиста группы Maroon 5 немало.

Казалось бы, кто может посоперничать с такими женщинами и все-таки затащить свободолюбивого красавчика Левина в ЗАГС? Ответ прост: конечно же, модель Victoria's Secret!

Кстати, с Бехати Принслу Левина познакомила Анна Вьялицына. Познакомила на свою голову, как говорится…

Спустя пару-тройку месяцев Анна и Адам расстались, а на красных дорожках Левин стал появляться под руку с мисс Принслу. Правда, задержалась намибийская красавица в статусе девушки плейбоя ненадолго, ведь Левин положил глаз на модель Нину Агдал из Sports Illustrated.

@behatiprinsloo

К счастью, в какой-то момент музыкант все переосмыслил, вернулся к Бехати и сделал ей предложение руки и сердца.

Сейчас влюбленные воспитывают двух дочерей — Дасти Роуз и Гео Грейс.

Алекс Родригес

О романах известного бейсболиста можно говорить так же долго, как и о его спортивных успехах. И это неспроста — вокруг красавчика доминиканского происхождения женщины всегда вились толпами! Об этом знала и первая жена Алекса Родригеса, однако Синтия Скертис наивно полагала, что брак и дети превратят донжуана в «домашнего» мужчину.

На какое-то время Родригес и правда завязал с бесконечными свиданиями и сосредоточился на воспитании дочери Наташи. Но через несколько лет бейсболист все же стал заглядываться на красоток.

Так, еще будучи женатым, он стал ухлестывать за Джослин Ноэль Морс. Синтия Скертис не смогла простить мужа за измену с танцовщицей, даже несмотря на то что три месяца назад она подарила Родригесу вторую дочь, Эллу.

Когда бракоразводный процесс закончился, выяснилось, что Алекс изменял жене не один, не два и даже не три раза.

К слову, спортсмен особо не грустил. Говорят, именно в тот момент начинался его роман с Мадонной ! Потом Родригес ухаживал за актрисами Кейт Хадсон , Камерон Диаз, фитнес-моделью Лорен Хантер. Сами понимаете, в промежутках между расставаниями со звездными подругами Алекс не горевал в одиночестве.

@jlo

Поэтому когда весной 2017 года СМИ начали трубить о том, что бейсболист ухаживает за Дженнифер Лопес , все стали сочувствовать певице — мол, женщину, которой изменял бывший ухажер, опять угораздило влюбиться в ловеласа…

Кстати, свою донжуанскую сущность бейсболист уже успел проявить и в этих отношениях. Спустя несколько месяцев после начала романа Дженнифер и Алекса шокирующее интервью дала бывшая девушка Родригеса Лорен Хантер. Фитнес-модель рассказала, что они постоянно поддерживают связь друг с другом, в том числе и интимную.

Уж не знаем, как Родригес замаливал свои грехи у Лопес (разумеется, если он все-таки виноват), но Дженнифер не бросила спортсмена. Пара познакомила своих детей друг с другом, съехалась и, как говорят, готовится к свадьбе.

Влад Соколовский, 27 лет

Еще пару месяцев назад мы и подумать не могли, что сможем включить имя этого артиста в рейтинг бабников по соседству с Джорджем Клуни и Джудом Лоу, ведь брак Риты Дакоты и Влада Соколовского поклонники считали очень крепким.

@vs20

Однако в августе Рита опубликовала в своем «Инстаграме» пост, в котором открыто заявила о том, что муж обманывал ее.

Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом.

Молодая мама не стала давать мужу второй шанс. Она подала на развод.

«Как поступил Влад в этой ситуации?» — спросите вы. Соколовский долгое время хранил молчание относительно произошедшего и только в середине сентября прокомментировал развал своей семьи.

В своем «Инстаграме» молодой человек отметил, что молчание ему было необходимо, чтобы собраться с мыслями и сделать для себя ряд важных выводов:

Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации.

«Летидор» надеется на то, что имя Влада если и окажется когда-нибудь в подобном рейтинге, то только с приставкой «экс» — экс-бабник.

Андрей Аршавин

Да, может быть, в любовном списке футболиста меньше подруг, чем, например, у Джуда Лоу и Джорджа Клуни, тем не менее своими громкими похождениями Андрей Аршавин прославился на всю страну. Ярлык «бабник» приклеился к спортсмену в 2012 году, когда все СМИ раструбили скандальную новость о том, что игрок «Зенита» бросил беременную третьим ребенком подругу ради другой женщины. Хотя ходили слухи, что футболист еще в 2010 году не только по-приятельски общался с британской моделью Лейлани Даудинг.

Другой женщиной, ради которой Аршавин ушел от Юлии Барановской , оказалась журналистка Алиса Казьмина . После того как дети Алисы хорошо приняли Андрея, в сентябре 2016 года влюбленные поженились и у пары родилась дочь Есеня, даже циники усомнились в жизнеспособности пословицы «Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит». Казалось, Аршавин действительно стал примерным семьянином. Но, как выяснилось, на самом деле все было по-другому.

В середине 2017 года друг семьи Аршавиных рассказал «СтарХиту» , что Андрей вот уже как пару лет неверен Алисе. Как уверял источник, Аршавин в 2015 году познакомился с девушкой Катей, регулярно с ней встречался и одаривал дорогими подарками. Об этом Казьминой рассказал в ходе телефонного разговора супруг Екатерины.

Не станем утомлять вас подробностями этой истории. Скажем лишь, что Алиса Казьмина была в шаге от того, чтобы подать на развод. На какое-то время она даже прекратила общаться с мужем.

Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить,

— цитировал футболиста «СтарХит».

Однако, после того как Аршавин во всем признался и попросил прощения, Алиса дала мужу второй шанс. Надеемся, Андрей оправдает доверие своей жены.