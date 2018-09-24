Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин

Для некоторых из этих звезд роман с женатым известным мужчиной закончился не только рождением детей, но и счастливой семейной жизнью. Другие в итоге понял, что внезапно вспыхнувшая страсть не повод для брака. Одни расстались с отцами своих детей, которых встретили, когда те были не свободны, а другие так и продолжают жить в гражданском браке.

Мария Порошина

Недавно поклонников Марии Порошиной, которая сейчас беременна в пятый раз, очень удивила новость о ее разводе с актером Ильей Древновым после семнадцати лет брака. После того, как выяснилось, что актриса беременна не от супруга, появились новости о том, что ее новым возлюбленным стал коллега Ярослав Бойко . Из-за поднявшейся в СМИ шумихи Мария решила наконец прояснить ситуацию, написав большой пост в Instagram: «Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет. С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей».

Евгения Добровольская

Появлению слухов о связи Марии Порошиной и Ярослава Бойко в том числе поспособствовало и прошлое актера. Бойко вот уже много лет женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте, от которой у него есть двое детей — 19-летний сын Максим и 15-летняя дочь Эмилия.

В 2002 году у Ярослава родился внебрачный сын Ян от актрисы Евгении Добровольской, с которой у него был недолгий роман во время их совместных съемок в фильме «Подозрение».

Юлия Пересильд

В прошлом году Алексей Учитель перестал скрывать отношения с Юлией Пересильд и рассказал о детях. Спустя несколько месяцев режиссер и актриса впервые вышли в свет с подросшими дочерьми. Алексей Учитель до сих пор официально женат на продюсере и генеральном директоре международного конкурса «Послание к человеку» Кире Саксаганской.

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Юлия Пересильд старается не афишировать личную жизнь, и долгое время она отказывалась называть имя отца своих дочерей. В недавней беседе с журналом «ОК!» актриса заявила, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь».

Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт начала встречаться с актером Юрием Колокольниковым , которого она старше на семь лет, в 2008 году. Тогда актер был женат и растил дочь Таисию. Спустя три года бурного романа у Ксении и Юрия родилась дочь София. В итоге Раппопорт и Колокольников так и не поженились. Они поддерживают дружеские отношения и время от времени вместе появляются на публике. Сейчас актриса замужем за ресторатором Дмитрием Борисовым . Юрий в 2016 году представил публике новую возлюбленную — модель и певицу из Санкт-Петербурга Даяну Рамос Лафорте.

Альбина Джанабаева

Экс-участница группы «ВИА Гра» работала в группе Валерия Меладзе . В итоге у артистов случился служебный роман, который они много лет скрывали. Сейчас у супругов, поженившихся в 2014 году, подрастают двое сыновей — 14-летний Константин и четырехлетний Лука. Со своей бывшей женой Ириной, от которой у него есть три дочери, Меладзе развелся в 2009 году после восемнадцати лет брака.

Ева Польна

Ева Польна воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Эвелин и 11-летнюю Амалию. Имя отца младшей дочки, бизнесмена Сергея Пильгуна певица никогда не скрывала, а вот про папу старшей долгое время предпочитала не говорить. Позднее выяснилось, что у нее был страстный роман с женатым экс-участником группы «Чай вдвоем» Денисом Клявером

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«Есть сцена, а есть жизнь. Ева совершенно другой человек, нежели все думают. Да, у нас с ней есть дочь. Она, безусловно, плод нашей любви. Посмотрите, какая растет красавица!» — заявил певец в передаче Андрея Малахова

Светлана Хоркина

В 2005 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина впервые стала мамой. Гимнастка родила сына Святослава, имя отца которого держала в тайне. Ходили слухи, что мальчика спортсменка родила от актера Левана Учанейшвили , а позднее стало известно, что отцом является бизнесмен Кирилл Шубский , супруг Веры Глаголевой . «Я привыкла все делать сама. Я построила дом, посадила дерево и родила ребенка. В общем, все сделала за мужчину. По большому счету, я никого тогда и не искала. Он сам меня нашел и… влюбил в себя. Он меня слишком долго добивался, долго и очень красиво ухаживал за мной, прежде чем я забеременела», — рассказала Хоркина в интервью журналу OK!

Светлана Иванова

Светлана Иванова в 2012 году родила дочь Полину. Тогда многие гадали, кто же является отцом девочки. Появились слухи, что загадочным папой чвляется режиссер Джаника Файзиева, снявший актрису картине «Август. Восьмого». На тот момент режиссер был женат на актрисе Лине Эспли.

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В итоге свой рома Иванова и Файзиев подтвердили только летом 2015 года, появившись вместе на одной из вечеринок. «Мы со Светой не любим говорить об отношениях открыто. Это связано с нездоровым интересом общественности к личной жизни людей. Но мы вместе», — заявил режиссер, комментируя личную жизнь корреспонденту журнала Hello!

Слава

Слава познакомилась с успешным бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет, в 2001 году. На тот момент предприниматель был несвободен, но это не помешало ему активно добиваться расположения молодой артистки. В 2011 году Слава родила Данилицкому дочь Антонину. Тогда же стало известно, что избранник популярной певицы так и не развелся с женой.