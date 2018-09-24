Актриса Дарья Мороз развелась с мужем

Даша Мороз (35) развелась с супругом, режиссером Константином Богомоловым (43), после 8 лет брака. Слухи о разладе в паре появились в СМИ еще с осени позапрошлого года, а теперь стало известно, что в начале лета Даша подала заявление на развод.

«С 18 августа они больше не муж и жена, — рассказали «СтарХиту» знакомые пары пары. — Слухи о том, что Костя и Даша не живут вместе, ходили в театральных и кинокругах несколько лет, но разведены ли официально, никто не знал. Страсть между ними, действительно, угасла давно. Однако они старались сохранить семью ради дочки Ани. Увы, ничего не вышло».

Но пара смогла сохранить дружеские отношения — они вместе воспитывают дочку, участвуют в благотворительных акциях и ездят на кинофестивали. Дарья играет в спектакле Богомолова «Три сестры» в МХТ им. Чехова, а недавно получила главную роль в его «Содержанках».

«Ура! Мы стартовали, — написала Мороз в Instagram. — Кто бы знал, как я ждала этого проекта и как счастлива, что меня утвердили. Впереди почти три месяца интереснейшего кинопроцесса».

Напомним, Дарья и Константин познакомились в 2009 году: Богомолов тогда пригласил Мороз принять участие в спектакле «Волки и овцы».