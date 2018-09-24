Звезды, которые не так идеальны, как кажется 

На страницах в соцсетях и аккаунтах в Инстаграме на нас смотрят знаменитости, идеальные и совершенные. Накачанные тела, гладкая кожа, роскошные волосы — именно такими предстают селебрити перед нами. Но действительно ли они столь прекрасны, когда на них не направлен объектив фотоаппарата или видеокамеры?
1. Ким Кардашьян. Эта королева Инстаграма ввела моду на пышные ягодицы и без устали демонстрирует их в своём аккаунте. Ким не прочь подчеркнуть формы обтягивающей одеждой, а провокационные фото показывают, что её «пятая точка» безукоризненна. А вот в жизни всё куда более прозаично. Ким использует особые накладки, чтобы привлечь внимание к ягодицам, а её фото никогда не попадают в Интернет без предварительной обработки в фотошопе.
2. Крисси Тейген. Ещё одна красотка Инстаграма полностью реализовалась в жизни. Яркая фотомодель с нестандартной внешностью, жена известного исполнителя Джона Ледженда и мама двух дочек. Крисси недолюбливает фотошоп и старается подбирать наряды, акцентирующие внимание на достоинствах фигуры и максимально скрывающие недостатки.
3. Кейт Уинслет. Актриса с детства страдала от полноты, и её формы голливудские продюсеры считали слишком крупными. Ей даже говорили, что она могла бы сделать более успешную карьеру, если выбирала бы роли толстушек. После «Титаника», где Уинслет сыграла главную роль, она сильно похудела, но потом вернулась к прежним объёмам и теперь просто подбирает наряды, вытягивающие фигуру визуально, чтобы выглядеть эффектно.