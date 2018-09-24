Звезды, которые не так идеальны, как кажется

На страницах в соцсетях и аккаунтах в Инстаграме на нас смотрят знаменитости, идеальные и совершенные. Накачанные тела, гладкая кожа, роскошные волосы — именно такими предстают селебрити перед нами. Но действительно ли они столь прекрасны, когда на них не направлен объектив фотоаппарата или видеокамеры?

1. Ким Кардашьян . Эта королева Инстаграма ввела моду на пышные ягодицы и без устали демонстрирует их в своём аккаунте. Ким не прочь подчеркнуть формы обтягивающей одеждой, а провокационные фото показывают, что её «пятая точка» безукоризненна. А вот в жизни всё куда более прозаично. Ким использует особые накладки, чтобы привлечь внимание к ягодицам, а её фото никогда не попадают в Интернет без предварительной обработки в фотошопе.

2. Крисси Тейген. Ещё одна красотка Инстаграма полностью реализовалась в жизни. Яркая фотомодель с нестандартной внешностью, жена известного исполнителя Джона Ледженда и мама двух дочек. Крисси недолюбливает фотошоп и старается подбирать наряды, акцентирующие внимание на достоинствах фигуры и максимально скрывающие недостатки.