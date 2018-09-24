Ещё
Звезды, которые не так идеальны, как кажется
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые не так идеальны, как кажется 

Рамблер 1 час назад
На страницах в соцсетях и аккаунтах в Инстаграме на нас смотрят знаменитости, идеальные и совершенные. Накачанные тела, гладкая кожа, роскошные волосы — именно такими предстают селебрити перед нами. Но действительно ли они столь прекрасны, когда на них не направлен объектив фотоаппарата или видеокамеры?
1. Ким Кардашьян. Эта королева Инстаграма ввела моду на пышные ягодицы и без устали демонстрирует их в своём аккаунте. Ким не прочь подчеркнуть формы обтягивающей одеждой, а провокационные фото показывают, что её «пятая точка» безукоризненна. А вот в жизни всё куда более прозаично. Ким использует особые накладки, чтобы привлечь внимание к ягодицам, а её фото никогда не попадают в Интернет без предварительной обработки в фотошопе.
2. Крисси Тейген. Ещё одна красотка Инстаграма полностью реализовалась в жизни. Яркая фотомодель с нестандартной внешностью, жена известного исполнителя Джона Ледженда и мама двух дочек. Крисси недолюбливает фотошоп и старается подбирать наряды, акцентирующие внимание на достоинствах фигуры и максимально скрывающие недостатки.
3. Кейт Уинслет. Актриса с детства страдала от полноты, и её формы голливудские продюсеры считали слишком крупными. Ей даже говорили, что она могла бы сделать более успешную карьеру, если выбирала бы роли толстушек. После «Титаника», где Уинслет сыграла главную роль, она сильно похудела, но потом вернулась к прежним объёмам и теперь просто подбирает наряды, вытягивающие фигуру визуально, чтобы выглядеть эффектно.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, родившие детей от женатых мужчин7
Беременная двойней Меган Маркл показала живот2
Квитко показала, как выглядят ее ноги без фотошопа31
«Я ужасно боялась опуститься и подурнеть»38
Постельное фото Дапкунайте «всплыло» в Сети30
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
00:46
Постельное фото Дапкунайте «всплыло» в Сети
Звёзды
00:53
Звезды, родившие детей от женатых мужчин
Звёзды
Беременная двойней Меган Маркл показала живот
Звёзды
04:35
Звезды, которые не так идеальны, как кажется
Звёзды Красота
11:05
Почему витамины так и не стали панацеей
Здоровье
04:48
Какая боль самая сильная
Здоровье
07:00
Секреты инстаграм-красоток
Красота
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение