Российские знаменитости, которые скоро снова родят

Уже долгое время ходили слухи, что телеведущая, журналистка, политик Ксения Собчак ждёт второго малыша. На днях представитель Собчак подтвердил, что в семье Ксении и её супруга актёра Максима Виторгана действительно будет пополнение: у сына, которому в ноябре исполнится два года, появится брат или сестра. Для ведущей это будет второй наследник, а вот у Максима есть ещё двое взрослых детей от первого брака.

А какие ещё наши знаменитости в скором времени обзаведутся потомством?

1. Актриса Наталья Антонова ждёт малыша. Для 44-летней Натальи это будет уже четвёртый ребёнок. После родов актриса намерена уйти в непродолжительный декретный отпуск. Первые три ребёнка — мальчики: старшего сына Антонова родила в первом браке, сейчас ему уже 22 года, ещё два сына появились в браке Натальи с врачом Николаем Семёновым . Пока пол будущего малыша неизвестен, но, возможно, в семье наконец-то появится и долгожданная дочка.