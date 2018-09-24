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Российские знаменитости, которые скоро снова родят
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Российские знаменитости, которые скоро снова родят 

Рамблер 2 часа назад
Уже долгое время ходили слухи, что телеведущая, журналистка, политик Ксения Собчак ждёт второго малыша. На днях представитель Собчак подтвердил, что в семье Ксении и её супруга актёра Максима Виторгана действительно будет пополнение: у сына, которому в ноябре исполнится два года, появится брат или сестра. Для ведущей это будет второй наследник, а вот у Максима есть ещё двое взрослых детей от первого брака.
А какие ещё наши знаменитости в скором времени обзаведутся потомством?
1. Актриса Наталья Антонова ждёт малыша. Для 44-летней Натальи это будет уже четвёртый ребёнок. После родов актриса намерена уйти в непродолжительный декретный отпуск. Первые три ребёнка — мальчики: старшего сына Антонова родила в первом браке, сейчас ему уже 22 года, ещё два сына появились в браке Натальи с врачом Николаем Семёновым. Пока пол будущего малыша неизвестен, но, возможно, в семье наконец-то появится и долгожданная дочка.
2. Режиссёр Анна Матисон скоро станет мамой второй раз. Радостную новость сообщил поклонникам в аккаунте в Instagram муж Анны, актёр Сергей Безруков. Для пары это будет второй ребёнок, их первой дочери сейчас два года. Также у Сергея есть два ребёнка, которых ему родила актриса из Санкт-Петербурга.
Женский форум
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