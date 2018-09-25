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52-летняя Лазарева в купальнике вызвала фурор
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52-летняя ведущая Лазарева в одном лифчике вызвала фурор 

Дни.ру 1 час назад
Популярная телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала пикантную фотографию. На снимке известная блондинка запечатлена в одном бюстгальтере.
Недавно Татьяна Лазарева в откровенном интервью сообщила, что с дочерью Тосей переехала жить в Испанию. Телеведущая обитает в Марбелье, откуда регулярно выкладывает красочные фотографии и забавные видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Впрочем, Лазарева, не обремененная постоянной работой, много путешествует, причем делает это в компании мужа Михаила Шаца. Недавно пара посетила Венгрию, где отметила 20-летие со дня бракосочетания. А теперь Татьяна посетила некий целебный источник, где намазалась живительной грязью.
@lazareva_tatka
Об этом стало известно после того, как телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одном бюстгальтере на фоне бурлящего ручья. "Когда побывал на целебном источнике, обмазался какой-то грязью и обсыхаешь🐽 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Татьяна.
Поклонники пришли в восторг от вида 52-летней ведущей. "во-воу. горячо!", "В грязном теле здоровый дух", "Хороша", "Красоту не замажешь!:-)))", "Шикарно смотритесь", "Татьяна, какая вы классная! ваши энергия и задор заряжают позитивом! мне кажется, вам к лицу любая солнечная страна, поэтому ваш отъезд из России, думаю, предсказуем. не идут вам тоскливые снеги, жижа и мрак по полгода", "Я Вас обожаю👋👌❤️ наполняйтесь энергией", "Красавица!", "52 года? Не, не слышал) вы красотка!" — восхитились многочисленные поклонники в комментариях.
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