«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой

«Маленькие старички»: что будет с детьми умершей Пугачевой

"АБ (Пугачеву — Прим. ред.) часто критикуют за. то, что она решилась завести детей в таком возрасте, — говорит Водонаева. — Я не готова ее осуждать. Могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, как не решилась бы родить в 56 от 78-лет— него супруга, как это сделали Эммануил Виторган с женой Ириной (если это не очередная история с суррогатной матерью)"

"Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная и у меня более строгие взгляды на, родительство. Не такие эгоистичные… — заверила Алена. — Во сколько лет эти дети останутся без родителей? Смогут ли их папы и мамы поддерживатъ своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда те подрастут? Не воспитают ли маленьких старичков? Но, с другой стороны, огромное количество людей провели все свое детство с бабушками и дедушками, пока родители тяжелым трудом добывали средства на хлеб насущный…"

Непонятно, с чего вдруг Водонаева стала размышлять о том, что будет с детьми умершей Пугачевой. Примадонна, слава богу, еще собирается дать концерт по случаю 70-летию, а выглядит сегодня сексуальнее и стройнее иных молодых звезд. "Это я для деток своих стараюсь. Мое самое большое желание, мой стимул — чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку", — всегда подчеркивает певица.