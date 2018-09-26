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«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
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«Маленькие старички»: что будет с детьми умершей Пугачевой 

Дни.ру + ещё 3 17 минут назад
Сегодня у артистов в моде суррогатное материнство. Посторонние и часто оставшиеся неизвестными женщины родили детей для Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Алены Апиной. Но многие ли артисты, решившись на смелый шаг в уже зрелом возрасте, смогут потом поставить детей на ноги. Об этом размышляет телеведущая Алена Водонаева.
"АБ (Пугачеву — Прим. ред.) часто критикуют за. то, что она решилась завести детей в таком возрасте, — говорит Водонаева. — Я не готова ее осуждать. Могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, как не решилась бы родить в 56 от 78-лет— него супруга, как это сделали Эммануил Виторган с женой Ириной (если это не очередная история с суррогатной матерью)"
"Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная и у меня более строгие взгляды на, родительство. Не такие эгоистичные… — заверила Алена. — Во сколько лет эти дети останутся без родителей? Смогут ли их папы и мамы поддерживатъ своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда те подрастут? Не воспитают ли маленьких старичков? Но, с другой стороны, огромное количество людей провели все свое детство с бабушками и дедушками, пока родители тяжелым трудом добывали средства на хлеб насущный…"
Непонятно, с чего вдруг Водонаева стала размышлять о том, что будет с детьми умершей Пугачевой. Примадонна, слава богу, еще собирается дать концерт по случаю 70-летию, а выглядит сегодня сексуальнее и стройнее иных молодых звезд. "Это я для деток своих стараюсь. Мое самое большое желание, мой стимул — чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку", — всегда подчеркивает певица.
По словам Водонаевой, которые приводит журнал "7 дней", Пугачева и Галкин "своим примером доказывают, что медицина сегодня своим примером доказывают, что медицина сегодня способна подарить семье с возрастными или другими проблемами здоровых детей".
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