Кети Топурия заинтриговала поклонников новым фото

Кети Топурия заинтриговала поклонников.

Кети Топурия умеет удивлять. Сначала певица опубликовала откровенное признание о коллегах по шоу-бизнесу, а несколько минут назад в ее Instagram появилось фото, на котором она запечатлена с.. коляской для близнецов.

Один ребенок хорошо, а два лучше,

— подписала фото Кети.

В комментариях фолловеры выражают заинтересованность фотографией. Ведь не так давно Кети рассекретила свой роман с рэпером Гуфом . Многие отмечают исполнителя под фото, а другие же пишут, что они надеются, что таким образом Топурия намекает на грядущее прибавление. «Как же я хочу еще раз увидеть тебя в положении. Надеюсь, скоро это случится»; «Вам с Лешей надо бейбика», «Надо еще ляльку», «Когда будут с Гуфом?», — пишут фолловеры.