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Кети Топурия заинтриговала поклонников новым фото
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Кети Топурия заинтриговала поклонников новым фото 

WMJ.ru + ещё 3 9 часов назад
Кети Топурия заинтриговала поклонников.
Кети Топурия умеет удивлять. Сначала певица опубликовала откровенное признание о коллегах по шоу-бизнесу, а несколько минут назад в ее Instagram появилось фото, на котором она запечатлена с.. коляской для близнецов.
Один ребенок хорошо, а два лучше,
— подписала фото Кети.
В комментариях фолловеры выражают заинтересованность фотографией. Ведь не так давно Кети рассекретила свой роман с рэпером Гуфом. Многие отмечают исполнителя под фото, а другие же пишут, что они надеются, что таким образом Топурия намекает на грядущее прибавление. «Как же я хочу еще раз увидеть тебя в положении. Надеюсь, скоро это случится»; «Вам с Лешей надо бейбика», «Надо еще ляльку», «Когда будут с Гуфом?», — пишут фолловеры.
Напомним, у Кети от бывшего мужа подрастает дочь Оливия. А у Гуфа от Айзы Долматовой растет сын Сами.
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