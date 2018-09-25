Лиза Галкина учит с умом выходит из неловкой ситуации

Очаровательная Лиза Галкина вновь приковала к себе все внимание интернет-пользователей: на этот раз папа девочки Максим Галкин показал, как малышка учит французский с преподавателем-носителем языка.

Лиза старательно читала и переводила несложные слова, а затем запнулась и неуверенно сказала: «Же… попробовала?». Учитель подсказал девочке правильный ответ, и она с гордой улыбкой повторила: «Же манж!».

«Лиза уже читает французские слова. Скоро меня обгонит. Из этого урока мне больше всего понравилось старофранцузское выражение «же попробовала», — подколол дочку Максим.

Впрочем, фолловеры все равно пришли в восторг от девочки: «Господи какая же хорошенькая», «Лизок, солнышко, маленькое!», «Какая милая и хитрюшка же», «Какая она космическая просто», «У Лизы потрясающее произношение! Очень талантливая девочка» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).