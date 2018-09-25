Ещё
Как живут бывшие жены голливудских звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живут бывшие жены голливудских звезд 

Рамблер 3 часа назад
Супруги голливудских актёров тоже становятся знаменитостями и живут в роскоши. Они так же интересны фанатам, их наряды обсуждают журналисты, а реплики цитируют. Но частенько случается, что, как только жена получает статус бывшей, о ней все забывают. Именно так и произошло с этими женщинами.
1. Кристин Тейлор, с 2000 по 2017 год жена актёра, сценариста, режиссёра, продюсера Бена Стиллера. Будучи супругой Бена, Кристин снималась в его картинах, но в крупные звёзды не выбилась. После развода она и вовсе перестала интересовать создателей фильмов.
2. Патрисия Аркетт, с 1995 по 2001 год жена актёра Николаса Кейджа. Патрисия и до брака с Кейджем была востребованной актрисой, но пик её популярности пришёлся именно на годы супружества. После развода с Николасом карьера артистки пошла на спад. Сейчас она состоит в отношениях с художником Эриком Уайтом и уделяет много времени общественной жизни.
3. Талия Болсам, с 1989 по 1993 год жена актёра, режиссёра, продюсера Джорджа Клуни. Актриса на стала известной и сейчас снимается мало, зато сумела создать крепкую семью. Талия с 1998 года замужем за актёром Джоном Слэттери.
4. Линда Хэмилтон, с 1997 по 1999 год жена режиссёра Джеймса Кэмерона. Актриса познакомилась с режиссёром на съёмках «Терминатора», и уже в 1993 году родила ему дочь. После развода Линда предпочла остаться одна, заниматься воспитанием детей и сниматься в кино. В 2019 году она снова выступит в роли Сары Коннор, которая когда-то прославила её.
А что стало с Мег Райан, женой Дэнниса Куэйда, и Бриджит Нильсен, женой Сильвестра Сталлоне, узнайте из ролика.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кристен Стюарт о своей сексуальной ориентации
52-летняя Лазарева в купальнике вызвала фурор37
71-летняя София Ротару показала своего мужчину10
Звезды, не дожившие до 30
Красавицы, которые раньше были мужчинами1
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
00:46
Постельное фото Дапкунайте «всплыло» в Сети
Звёзды
05:09
Звезды, не дожившие до 30
Звёзды
04:01
Уловки, которые девушки используют в соцсетях
Красота
04:10
71-летняя София Ротару показала своего мужчину
Звёзды
05:12
Красавицы, которые раньше были мужчинами
Красота Звёзды
05:05
Как живут бывшие жены голливудских звезд
Звёзды Любовь
05:47
Дети, которые подали в суд на родителей и выиграли
Дети
02:35
«Я не чувствую радости»: Порошина о разводе и ребенке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение