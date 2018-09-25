Как живут бывшие жены голливудских звезд

Супруги голливудских актёров тоже становятся знаменитостями и живут в роскоши. Они так же интересны фанатам, их наряды обсуждают журналисты, а реплики цитируют. Но частенько случается, что, как только жена получает статус бывшей, о ней все забывают. Именно так и произошло с этими женщинами.

1. Кристин Тейлор , с 2000 по 2017 год жена актёра, сценариста, режиссёра, продюсера Бена Стиллера . Будучи супругой Бена, Кристин снималась в его картинах, но в крупные звёзды не выбилась. После развода она и вовсе перестала интересовать создателей фильмов.

2. Патрисия Аркетт , с 1995 по 2001 год жена актёра Николаса Кейджа. Патрисия и до брака с Кейджем была востребованной актрисой, но пик её популярности пришёлся именно на годы супружества. После развода с Николасом карьера артистки пошла на спад. Сейчас она состоит в отношениях с художником Эриком Уайтом и уделяет много времени общественной жизни.

3. Талия Болсам, с 1989 по 1993 год жена актёра, режиссёра, продюсера Джорджа Клуни . Актриса на стала известной и сейчас снимается мало, зато сумела создать крепкую семью. Талия с 1998 года замужем за актёром Джоном Слэттери