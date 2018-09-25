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Звезды, не дожившие до 30
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Звезды, не дожившие до 30 

Рамблер 1 час назад
Американский рэпер Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года. Официальная версия гласит, что причиной смерти стала передозировка наркотических препаратов. Семья музыканта никак не комментировала заявления полиции, но отметила, что исполнитель дарил радость всем, кто его знал. Миллеру на момент смерти было 26 лет. Но это не единственная звезда, ушедшая в молодом возрасте.
1. Американский рэпер XXXTentacion стал известен в 2017 году и моментально приобрёл мировую славу. В июне этого года певец был застрелен в собственной машине. Музыкант прожил всего 20 лет.
2. Американский исполнитель Тупак Шакур был одним из лучших рэперов. Начав в подтанцовке, он со временем начал записывать собственные альбомы и вырвался в лидеры западной музыки. Осенью 1996 года 25-летнего Тупака застрелили в Лас-Вегасе. Убийцы так и не найдены.
3. Американский музыкант The Notorious B. I. G. Артист ещё с детства увлекался музыкой, но с правильной дороги талантливого парня столкнули наркотические препараты. В марте 1997 года 24-летний исполнитель погиб в результате перестрелки.
4. Эми Уайнхаус. Критики почти единогласно отдают Эми звание лучшей певицы двухтысячных. Они исполняла джаз и фолк, кантри и ритм-энд-блюз. Певица скончалась в 27 лет от алкогольного отравления.
Женский форум
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