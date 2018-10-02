10 звезд, сделавших круговую подтяжку

Круговая подтяжка — сложная операция с достаточно длительным реабилитационным периодом. Несмотря на это, в Голливуде ее делает каждая вторая знаменитость — никому не хочется стареть. Кто из звезд скинул десяток лет благодаря пластическому хирургу — в подборке BeautyHack.

Ким Бейсингер

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В начале 90-х Бейсингер возглавляла рейтинги самых красивых актрис. Ей точно бы удалось сохранить это почетное звание если бы не любовь к пластической хирургии. Несколько лет назад на премьере фильма «11 часов» в Калифорнии Ким появилась с «другим» лицом. Бьюти-эксперты тут же вынесли вердикт: подтяжка лица и блефаропластика имели место быть. На этом актриса не остановилась — в ее «копилке» коррекция губ и скуловой зоны и инъекции ботулотоксина.

Памела Андерсон

beautyhack.ru

«Спасательнице Малибу» 51. И она продолжает удивлять поклонников отличным внешним видом. Актриса сделала повторную маммопластику, сменив импланты на более естественные, отказалась от яркого макияжа и стала активно заниматься спортом. У Памелы практически отсутствуют морщины — результат круговой подтяжки и инъекций ботулотоксина.

Рене Зеллвегер

beautyhack.ru

Рене отрицает визиты к пластическим хирургам. Зрители полюбили ее именно из-за пухлых щек, но актриса решила от них избавиться. Сейчас «Бриджит» мало похожа на себя — скулы стали более высокими, изменился разрез глаз. Специалисты подозревают: помимо инъекций ботокса была сделана круговая подтяжка.

Мелани Гриффит

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Мелани Гриффит — завсегдатай у пластических хирургов. Результат их трудов не помог спасти брак с Антонио Бандересом и изменил Мел до неузнаваемости. Среди многочисленных манипуляций — неоднократная коррекция овала лица (худшие пластические операции звезд смотрите тут). Сегодня Гриффит — пример того, как делать не надо.

Шер

beautyhack.ru

Говорят, что подтяжки для Шер, как визиты к дантисту, регулярны. Она навещает специалиста раз в несколько лет. Это не единственные изменения знаменитости. Шер делала ринопластику, корректировала скулы с помощью имплантов и увеличивала губы.

Донателла Версаче

beautyhack.ru

Донателла Версаче — одна из рекордсменок по количеству пластических операций. Все началось с увеличения груди и коррекции губ. Дальше — больше. Пластическая операция для главы Модного Дома Versace — обычное дело. Круговая подтяжка — всего лишь одна из.

Дженнифер Лопес

beautyhack.ru

Джей Ло скоро 50 — сложно поверить, знаем. Она до сих пор может дать фору более молодым коллегам. Ее отличный внешний вид — результат усердных тренировок, правильного питания и тщательного ухода за собой. Специалисты уверены: хирургическое вмешательство тоже было, но очень деликатное (звезд, которые скрывают пластику, смотрите здесь). Дженнифер меняла форму носа и делала подтяжку.

Джон Риверс

beautyhack.ru

Актрису и певицу часто можно встретить в подборках жертв пластической хирургии. Она не отрицает вмешательств и относится к этому с юмором: «Я сделала 739 пластических операций. Это все равно, что покупать кофе, — делаешь девять и десятую получаешь бесплатно. В итоге развивается зависимость. Хотела бы я иметь близняшку, чтобы посмотреть, как выглядела бы без пластики».

Дэми Мур

beautyhack.ru

Дэми — не сторонница радикальных перемен. Но иногда и она заглядывает в клиники. Кроме абдоминопластики и пластики коленей она делала круговую подтяжку лица. Браво мастерству хирурга!

Джанет Джексон

beautyhack.ru

В прошлом году Джанет впервые стала мамой в 50 лет. Новость облетела все мировые СМИ. Но это не единственный повод для обсуждения звезды. Джексон долго опровергала слухи о пластических операциях, а потом сдалась и перестала оправдываться за более тонкий нос и изящный овал лица, ставший результатом круговой подтяжки.