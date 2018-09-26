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Модель ужаснула публику квадратной грудью
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Прославленная модель ужаснула публику квадратной грудью 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
55-летняя модель, актриса Бриджит Нильсен вышла в свет спустя три месяца после рождения пятого ребенка. Женщина продемонстрировала идеальную фигуру, но буквально ужаснула общественность своей квадратной грудью.
Бриджит Нильсен появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе в черном платье в пол из блестящей ткани. Наряд облегал точеную фигуру модели, а изюминкой его стало умопомрачительно декольте. Фотографиями с вечеринки Бриджит поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
realbrigittenielsen
Именно там подписчики обратили внимание на странную форму груди Нильсен. Фанаты высказали уверенность, что 55-летняя актриса вставила себе импланты, уж чрезвычайно, по их мнению, неестественно смотрелась грудь. Особенно удивила комментаторов их форма. Многим показалось, что у Бриджит квадратная грудь.
"О боже! Что с грудью? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "У Бридж квадратные сиси)))", "Перестаралась с пластикой (грудь уже квадратная ((", "Какое уродство! Грудь как инородное тело (", "Я понимаю, что вы для молодого мужа стараетесь, но это уже перебор, мне кажется", — прокомментировали пользователи Сети.
К слову, на мероприятии Бриджит появилась со своим супругом, продюсером Матти Десси. с которым находится в счастливом браке уже 12 лет. Именно ему датская модель подарила первенца в начале августа. Бриджит родила мужу дочь Фриду.
Отметим, что известие о беременности модели стало сенсацией. Причем новостью поделилась сама Нильсен. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей: Джулиану 34 года, Киллиану и Дугласу — 28 и 25, а Раулю — 23. Можно предположить, что рождение дочери стало для Бриджит личным и долгожданным подарком к юбилею.
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