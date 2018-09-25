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«Небрежно брили грудь»: Яковлева показала шрам
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«Небрежно брили грудь»: Елена Яковлева показала огромный шрам на теле 

Дни.ру 1 час назад
Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.
Елена опубликовала в своем Instagram запись со съемок нового сезона сериала "Склифосовский". Артистка вместе с коллегой Андреем Ильиным сидят в гримерке.
Примечательно, что у знаменитого артиста расстегнута рубашка, а на груди виднеется гигантский, практически от шеи до живота, шрам. Яковлева направляет камеру мобильного телефона на жуткий рубец.
"Видите, что получается если небрежно брить грудь!" — смеясь замечает артист. "Больно тебе было?" — спрашивает у него Елена. "Нет. Три реанимации, четыре скорой. У нас же Склифосовский под боком", — сдерживая улыбку произносит Андрей.
После Елена объясняет зрителям, что ужасный шрам — это бутафория, искусная работа гримера. В новом сезоне сериала "Склифосовский" зрители увидят Яковлеву и Ильина вместе.
Поклонники были рады увидеть процесс подготовки к съемкам, правда, многие из них не сразу поняли, что рубец не настоящий и не на шутку перепугались. "Тяжела и неказиста жизнь российского артиста 😊Берегите себя 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Елки, я посмотрела этот ролик первым, перепугалась🙈, потом, слава Богу первый увидела и все стало на свои места😊", "Какие вы чудесные! Спасибо за ваших персонажей. И отдельное спасибо за то, что делитесь с нами процессом!", "Как же вы гармонично смотрелись в "Каменская ", оба такие талантливые, не играли, а проживали. Вот бы было продолжение)))))", "Ой🙈 ну вы аккуратней, пожалуйста 😂", — писали интернет-обыватели.
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