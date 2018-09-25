«Небрежно брили грудь»: Яковлева показала шрам

«Небрежно брили грудь»: Елена Яковлева показала огромный шрам на теле

Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.

Елена опубликовала в своем Instagram запись со съемок нового сезона сериала "Склифосовский". Артистка вместе с коллегой Андреем Ильиным сидят в гримерке.

Примечательно, что у знаменитого артиста расстегнута рубашка, а на груди виднеется гигантский, практически от шеи до живота, шрам. Яковлева направляет камеру мобильного телефона на жуткий рубец.

"Видите, что получается если небрежно брить грудь!" — смеясь замечает артист. "Больно тебе было?" — спрашивает у него Елена. "Нет. Три реанимации, четыре скорой. У нас же Склифосовский под боком", — сдерживая улыбку произносит Андрей.

После Елена объясняет зрителям, что ужасный шрам — это бутафория, искусная работа гримера. В новом сезоне сериала "Склифосовский" зрители увидят Яковлеву и Ильина вместе.