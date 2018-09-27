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У Виктории Бекхэм будет пятый ребенок
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У Виктории Бекхэм будет пятый ребенок 

Дни.ру + ещё 10 16 часов назад
В зарубежных СМИ появилась информация о том, что у Виктории и Дэвида Бекхэм родится пятый ребенок. Однако рожать будет не сама Викки, а суррогатная мать.
О том, что у 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида появится пятый ребенок, стало известно американскому журналу "ОК!" Согласно их данным, о будущем малыше объявили Дэвид и Виктория во время торжественного семейного ужина. "Они собрали близких друзей. Все пили шампанское, кроме Виктории. Потом Дэвид со слезами на глазах сообщил, что они ждут пятого ребенка", — сообщил информатор журналистам.
Интересно, что старший сын, 19-летний Бруклин, был в шоке от известия. Что касается остальных детей, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круса и семилетней Харпер, то они оказались взволнованы и счастливы.
Как утверждает издание, у Виктории и Дэвида родится дочь. Это случится в первый месяц весны. Отметим, что на свежих фотографиях у Викки не прослеживается даже намека на округлившийся живот. Все просто — пятого ребенка супругам родит суррогатная мать.
Ранее в откровенном интервью Виктория Бекхэм категорично заявила, что не намерена больше рожать. "Мне надоели эти бесконечные разговоры: беременна-не беременна, рожает-не рожает. Говорю всем однозначно — нет, больше я рожать не собираюсь", — сообщила дизайнер.
Бекхэм призналась, что ей сложно совмещать большой бизнес и большую семью. Ведь нужно уделить время каждому из четырех детей, да еще и мужу. Что уж говорить о себе самой. "Мне кажется, что чем старше ребенок, тем с ним тяжелее. Самое главное — быть уверенным, что каждому дал столько внимания, сколько ему требуется", — заключила Виктория.
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