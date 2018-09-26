Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом

Болезненно худой Нагиев взволновал измученным видом

Дитрий Нагиев очень изменился ради роли. Актер заметно потерял в весе и кажется очень измученным.

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера драмы "Непрощенный", в которой Нагиев Исполнил главную роль — архитектора Виталия Калоева . Вместе с со съемочной группой и режиссером Сариком Андреасяном Дмитрий появился на сцене и лично презентовал картину.

Нагиев появился на показе в своем фирменном образе. Он облачился в темные джинсы, футболку в тон и длинный летний плащ черного цвета. Шею артиста украшали замысловатые кулоны, также знаменитость не выпускала четки из рук.

Отметим, что поклонников совсем не смутил странный внешний вид Дмитрия. Они обратили внимание на то, что у 51-летнего актера заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на лице артиста остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым. Впрочем, другие его почитатели решили, что знаменитость сбросила вес ради роли.

Напомним, что лента "Непрощенный" рассказывает реальную историю архитектора Виталия Калоева, потерявшего в страшной авиакатастрофе семью. Фильм о любви, об одиночестве, о маленьком человеке.