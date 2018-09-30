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Лобода довела фанатов до экстаза голым фото
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Лобода довела до экстаза голым фото 

Дни.ру 4 часа назад
Имя Светланы Лободы — синоним красоты, шарма, сексуальности. Кажется, она воплощает собой все лучшее, что есть в женщине. На нее равняются, ей завидуют, ее обожают. И певица не устает удивлять.
В Stories у певицы появилась волнующая воображение фотография — роскошная ванная, из которой видны обнаженные ноги Светланы. И подпись — For you… "Для тебя", значит. Имя респондента Лобода не обозначила, но и дураку понятно, что снимок адресован человеку, который прелестнице очень близок и дорог.
@lobodaofficial
Фотография довела до экстаза многих мужчин страны, которые о такой роскошной женщине могут только мечтать. И сильный пол можно понять — столь идеальные пропорции тела, такую сияющую изнутри фарфоровую кожу и волнующий изгиб атлетически сложенных бедер трудно отыскать. Кажется, это о ней в романе "12 стульев" говорилось: "Сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная".
Светлане Лободе есть, что показать, чем похвастаться и удивить. И прятать такую красоту, право, было бы грешно. "Икона стиля", "Королева вкуса", "Владычица мужских сердец" — каждое из этих определений может охарактеризовать украинскую артистку.
В прошлом году она собрала все главные музыкальные награды России. Но если бы участвовала в конкурсе красоты, то, несомненно, и там бы собрала все лавры.
И это при том, ровно четыре месяца назад звезда во второй раз стала мамой. Хотя, глядя на ее точеную, словно у изящной статуэтки, фигуры, в жизни не скажешь, что роды как-то сказались на форме. Словом, любоваться ею можно бесконечно. Влюбляться и терять голову. Сходить с ума и целовать песок, по которому она ходит.
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