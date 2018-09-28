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Боня расстегнула блузку перед поклонниками
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Боня расстегнула блузку перед поклонниками 

WDay.ru 28 сентября 2018
Фото: WDay.ru
Ведущая предстала в очень соблазнительном образе.
Викторию Боню в последнее время подписчики чаще критикуют, чем хвалят. Дескать, она довольно сильно поправилась, да и чувство вкуса ей отказывает — после недавнего «леопардового кошмара» звезде категорично посоветовали нанять стилиста. Но после последнего фото на девушку посыпались сотни комплиментов.
Боня предстала перед миллионами подписчиков в расстегнутой до пояса рубашке, под которой не было нижнего белья. Образ очень провокационный, но фолловеры пришли в восторг.
Кстати, это не первый раз, когда Боня привлекает внимание своим пышным бюстом. Например, на Каннском фестивале Вика продемонстрировала аппетитный бюст всем Каннам. Правда, случайно: просто в сеть попал неудачный снимок с фестивального вечера. На том фото было отчетливо видно, что грудь звезды вот-вот сбежит из декольте.
А вот на Чемпионате мира по футболу экс-участница «Дома-2» уже засветила свои прелести намеренно. Девушка опубликовала фото с матча, где она стоит на трибунах в юбке и очень уж откровенном спортивном бра.
Кстати, многие, в том числе и эксперты уверены: такой бюст — не щедрость природы, а результат работы хорошего пластического хирурга. Подробнее об этом читайте здесь.
Впрочем, какая разница, откуда взялась такая красота? Подписчики Виктории точно об этом не задумываются — по крайней мере, мужская их часть. А вот некоторые девушки поинтересовались: не будет ли ревновать новый бойфренд Бони?
Напомним, недавно Виктория объявила на своей страничке в Instagram, что начала встречаться с американским юристом и бизнесменом Алленом Джеффри Бейером, и у них все серьезно. Правда, в эти отношения верят далеко не все. Во-первых, с Алленом Вика знакома уже давно и полтора года назад уже намекала на роман с ним. Но потом призналась, что это был всего лишь розыгрыш. Во-вторых, Аллен моложе Виктории (хотя когда разница в возрасте была помехой для любви?).
Может быть, таким фото Виктория решила немного подразнить нового возлюбленного? Что ж, тогда ему придется нелегко: ведь Боня — известная любительница провокационных фотографий. Мы собрали самые яркие из них в одной галерее.
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