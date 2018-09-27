Муж Хилькевич показал ее полной коротышкой

Муж Хилькевич случайно показал ее полной коротышкой

Супруг актрисы выставил в сеть неудачный снимок с женой.

В середине августа звезда родила вторую дочь. Беременность Анны проходила ярко, актриса не отказывала себе в сексуальных нарядах и даже носила обувь на гигантской платформе. Тем временем после появления малышки на свет поклонники, особенно мужчины, ждали чуда и быстрого возвращения актрисы в былую форму.

«Наткнулась на такой комментарий: «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66−67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» Так вот, нет, уважаемый читатель (кстати, это мужчина), я не прячусь, меня просто дети фоткать еще не научились, а вешу я сейчас пока 55 кг (минус 10 с момента родов), еще 6 кг сброшу и влезу в свои новые красивые брючки», — делилась Анна в социальных сетях.

И вроде бы хейтеры отстали от звезды, как вдруг ее муж, бизнесмен Артур Волков , разместил у себя в Instagram фото, на котором у актрисы, во-первых, виден живот, а во-вторых, обувь на такой платформе, что даже Леди Гага позавидует.

@mr.ar4i

Особенно «тактичные» подписчики стали интересоваться, неужели Анна вновь беременна. Почему живот такой большой? Их усмирили фанаты пары, они деликатно пояснили, что плоские животы через месяц после родов — это скорее исключение, чем правило, а часто и вовсе фотошоп. Но даже их внимание привлекла обувь Хилькевич.

Все наперебой стали задаваться вопросами: как актриса ходит на такой платформе, какой она высоты, какого роста сама Аня и неужели она на самом деле такая маленькая? Не удержался от комментариев даже сам Артур и написал, что это просто он высокий. Однако фолловеры ему не поверили, просмотрели прошлые снимки Анны и поняли, что актриса, видимо, комплексует по поводу своего роста. Иначе почему вся ее обувь и даже кеды всегда снабжены высокой платформой?