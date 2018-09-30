Гвинет Пэлтроу вышла замуж 

Актриса и 47-летний продюсер устроили тайную свадьбу в особняке Пэлтроу в Хэмптоне.
Свадьбу для самых близких Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак отпраздновали 29 сентября. Поздравить пару с радостным событием приехали их многочисленные друзья из шоу-бизнеса, в числе которых были Роберт Дауни-младший, Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом, Стивен Спилберг и другие. А вот экс-супруг Гвинет, фронтмен Coldplay Крис Мартин на торжестве замечен не был. Детали свадьбы пока неизвестны, загадкой остается и то, в каком платье была невеста.
Напомним, роман Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака начался в 2014 году. В начале этого года пара объявила о своей помолвке. Ранее актриса была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от которого у нее есть двое детей: 14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес. У Брэда тоже есть двое детей от бывшей жены Сюзанны Букиник. Недавно Пэлтроу завила, что с Фэлчаком заводить детей они не планируют.
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Фото:Global Look Press, Instagram