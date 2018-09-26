Как сложилась жизнь Надежды Чепраги

В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века главной конкуренткой певицы Софии Ротару была Надежда Чепрага . У исполнительниц было много общего: они пели похожие композиции в одинаковой манере и даже одевались похоже. Но ближе к началу нового века Чепрага пропала с большой сцены. Поговаривали, что её выжила Ротару, но так ли это на самом деле?

Молодая советская певица из Молдавии Надежда Чепрага завоевала всенародную известность в 1977 году, когда исполнила на «Песне года» композицию «Мне приснился шум дождя». Но ранняя слава голову девушке не вскружила, хотя на родине её стали воспринимать чуть ли не героиней. Надежда продолжила заниматься музыкой, завоевала бесчисленное множество наград, записала 15 альбомов, регулярно выпускала сольные программы и без устали гастролировала по Советскому Союзу и за границей. Параллельно в СССР работала и София Ротару. Артистки были настолько похожи даже внешне, что их нередко путали, что вряд ли нравилось обеим. Но начало серьёзному конфликту положила песня «Меланколие». Её написал композитор Пётр Теодорович, и поначалу он предложил композицию Надежде Чепраге, но потом отдал Софии Ротару. После исполнения в «Утренней почте» «Меланколие» стала хитом, и Чепрагу это расстроило.

Чем завершилось противостояние двух ярких певиц, как сложилась личная жизнь Надежды и что она делает сейчас, смотрите в ролике.