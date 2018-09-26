Звезды, которым напропалую изменяли мужья 

Измена — самый частый повод для развода, и неважно, идёт речь об обычных людях или знаменитостях. Этим звёздным жёнам не повезло: они узнали, что их супруги ходили на сторону.
1. Певцы Рита Дакота и Влад Соколовский поженились три года назад после длительного романа, а в прошлом году Рита родила дочь. В августе этого года некогда счастливая жена объявила, что разводится: выяснилось, что Влад изменял супруге.
2. Австралийская певица Кайли Миноуг пережила много романов, но ни один не привёл к свадьбе. В 2017 году шоу-бизнес с нетерпением ждал, что Кайли наконец-то выйдет замуж: должно было состояться её бракосочетание с британским телеведущим и актёром Джошуа Сассом. Сообщение о расставании прозвучало как гром среди ясного неба. Оказалось, Джошуа закрутил роман с партнёршей по фильму, в котором снимался.
3. Осенью 2016 года расстались футболист Дмитрий Тарасов и экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова. Бузова намекнула, что Дмитрий ей изменял. Судя по тому, что бывший супруг сразу же начал жить с моделью Анастасией Костенко, это было правдой.
4. Брак актриса Деми Мур и Эштона Кутчера считался в Голливуде образцовым, хотя Деи была старше Эштона на 15 лет. Спустя 6 лет стало известно, что Эштон изменил жене, и брак был расторгнут.
5. Футболист Андрей Аршавин прожил в гражданском браке с Юлией Барановской 9 лет, у пары появилось трое детей. Когда Юлия была беременна в третий раз, стало известно, что Андрей уходит к другой женщине. Скандальное расставание превратилось в публичную разборку, но в конце концов бывшие супруги успокоились и строят свои жизни по отдельности.